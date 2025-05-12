《中年3》決賽︱李金凱自爆已簽約想拍《愛．回家》　決賽7人全簽無綫

《中年好聲音3登峯之戰》結果出爐，由黃博奪得冠軍，張與辰獲得亞軍，劉洋就得季軍。李金凱大熱鬧灶，他表示沒有感到不開心，能夠在這麼大的舞台表演已經很好，只是遺憾唱少了2首歌，他相信下次還有機會唱給大家聽。

他自覺今次的表現有少少瑕疵：「這就是現場直播的魅力！有失誤就是直播的魅力。」如以10分滿分去計算，他自覺有8分，仍有進步的地方，認為在一些細節沒有處理好，他覺得可能是緊張了一點點及興奮影響。對於三甲的人選，他也覺得是黃博、張與辰及劉洋。對於劉洋奪得季軍，他覺得對方的名次可以高一些，更笑謂劉洋拿了3萬元獎金，應該要請他食飯一個月。

問到他未來的計劃，他說︰「我會經常來香港，因為這裏已經是我的家，是我的老家！有這麼多支持我的家人，我一定會常常回來！這裏是非常適合我！節奏、美食都很適合我！」他指今次比賽收穫很多，坦言沒想過這麼多觀眾聽他的歌聲時會流淚，自己的歌聲可以打動到他們，令他們愛上他的歌聲，整件事感覺非常神奇！他坦言已視評審、支持者都是自己的家人。對於他有不少人生金句在比賽中分享，他表示希望日後可以說多些搞笑事情。

談到合約問題，李金凱直認有跟無綫簽約︰「這個舞台讓很多人都看見我們，喜歡我們，我們還是要知恩圖報，不能說風火了一把，很開心就拍拍屁股走人，不能這樣。」問到簽約要做甚麼，他說︰「唱歌，搞搞下笑，甚麼都可以。」提到未來會跟不同無綫的人合作，他竟然想到拍《愛．回家之開心速遞》，他表示不用是重要角色，可以扮演沒有手的病人。他亦直言甚麼都可以嘗試，亦明白自己做演員不容易，但相信拍一些短片都沒有問題，自己過去也有一直拍短片。

無綫總經理曾志偉賽後表示覺得現場氣氛很好，相信現場及家庭觀眾也會感滿意，又大讚參賽者表現有驚喜。他透露為了今次在新場地開騷，特意找了在內地辦過奧運會和全運會開幕式的團隊幫忙，指由於內地慣常錄播，故對方見到TVB以直播方式去做也很佩服：「平時呢個場館用大約300支燈，但今次就用咗788支，所以效果都非常好。」

他指雖然預算相比錄影廠辦超出很多，但樂見有很多觀眾來看騷，表示經過今次經驗，日後搞節目時會考慮讓更多現場觀眾參與，相信歌手也會覺得興奮：「因為冇諗過喺錄影廠唱完，最後可以上啟德呢個舞台，又有咁多觀眾，能夠夢想成真已經好好。」

他指因知道很多人也想參加，為免這團火熄滅，會立即開始《中4》全球招募：「會盡快做海選，《中3》熱度一路唔好畀佢凍，其實對TVB嚟講係一個考驗，因為未試過做一個選秀騷做咁長時間。」他表示《中4》招募年齡不變，一律是35歲以上，亦是《中年好聲音》的意義：「我哋嗰時想幫中年人去圓夢，最記得第一年海選，每個人都要講點解嚟參賽，大部分人都話年輕時好想，但要養家，到依家生活穩定，應該係時候去圓夢，所以希望每一年我哋都會畀啲機會佢哋。」他表示評判方面基本上也沒有變動，因為大家也很喜歡聽他們評價，至於非常駐評判則每年也有變，屆時會再揀選。他透露《中3》7強原則上也已跟無綫簽約，而《中4》會於另一選秀節目《聲秀》完結後才開始錄影，故不會出現撞期。