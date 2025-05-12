姜濤只剩3年約　隊長Lokman爆唔續約MIRROR一定會散

男團MIRROR 「夜粥小組」楊樂文 （Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、王智德 （Alton）、陳瑞輝 （Frankie）今日（12日）到旺角和尖沙咀進行花車巡遊，宣傳下月舉行的演唱會，吸引逾200粉絲應援，但他們在旺角落車派Postcard時一度引起混亂，惹來商場投訴，亦有粉絲追車，險象環生。

「夜粥小組」接受訪問指演唱會暫時開一場，會否加場要看反應，他們齊齊「大膽」預告演唱會沒有騷肌環節，Alton笑說：「咁會唔會影響銷量？」AK指他們今次會除了有高難度舞蹈外，更會透過歌曲展示溫柔、情感一面。而日內將演出舞台劇的AK直言會先專注舞台劇，完成後馬上歸隊排練。

講到姜濤最近在節目中爆合約只餘下3年，問到他們的合約是否同樣只有3年？Lokman直言：「有啲嘢都好呼之欲出，但我又唔係好方便答，天下無不散之筵席，長短只係一個概念，1年同3年都係咁過。」Alton亦認為任何合約也有限期。AK則希望大家開開心心地一齊邁步向未來，未來的事情未來再打算。

講到若有成員不續約可唔可擔心MIRROR會散？Lokman直言：「唔續約就一定會散，我覺得各人有各人嘅方向，各人行咩方向，我哋各人都會支持。」

Lokman與Alton經營的食肆結業，Lokman透露現在指只剩服裝生意，但指生意結業不會影響信心，但會影響小心，以後會想多幾步再行一步，又覺得做生意難免要交學費，不可能一步登天。問到會否再做食肆生意？他說：「經過呢兩次，暫時就唔會搞食肆，學多啲，了解多啲先。」Alton亦指暫時沒有計劃再開食肆，待市況好轉再打算，但坦言有經營食肆的心願。