《英國影視藝術文化學院電視頒獎禮》(BAFTA)昨日(11日)於英國倫敦舉行,獲8個提名領先的《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)最後只得1獎,由Jessica Gunning大熱奪得最佳女配角,讓已掃走艾美獎、金球獎與演員工會獎的她大滿貫。她上台致詞時扮其角色,祝當日生日的拍檔Richard Gadd生日快樂,稱呼他劇中花名:「生日快樂呀,乳頭。」

另外,《Mr Loverman》的Lennie James與Ariyon Bakare分別奪得最佳男主角與最佳男配角,Marisa Abela則憑《Industry》奪得最佳女主角。《Blue Lights》奪得最佳劇集,而真人真事改編的《英倫冤案:貝茨先生 vs 郵局》(Mr Bates vs The Post Office)則掃走最佳迷你劇與特別獎,表揚其社會意義,成為大贏家。