第二屆「孝之以禮　致愛母親」活動　十八區街頭送祝福

【營業資訊】第二屆「孝之以禮 致愛母親——2025母親節孝道文化推廣活動」在全港十八區同步舉辦。是次活動由11家中資企業機構聯合主辦。活動街站在全港十八區同步開展，為全港16000個市民家庭送上代表中企祝福的暖心茶葉包、孝道文化宣傳卡等。

活動結合母親節時點及孝道傳統文化，宣傳「致愛母親、致愛家庭」理念，讓廣大基層市民感受來自中資企業的熱情和關愛。致送精美茶包同時，還設計了文化感謝卡，卡面不僅留出讓市民向親長致以感謝和感恩的表白空間，鼓勵市民以實際行動回饋母愛，讓母親感受到溫暖與幸福，還印製了國家主席關於孝老愛親、家庭和諧的經典講話，幫助香港市民瞭解中華傳統的孝道及感恩文化，傳承中華文化傳統美德，利用孝文化促進和諧融洽的親子關係、夫妻關係以及婆媳關係等家庭關係，把「孝老愛親」意識發展到對他人、對社會的「大愛大孝」中去，使家庭和諧上升到社會和諧。

活動吸引街頭巷尾大量市民駐足並排隊領取。有市民舉奮地表示，本次母親節小禮物設計精美有新意，健康實用而溫馨，既讓自己瞭解中華孝道知識，又能借賀卡向為家庭默默付出的媽媽傳達愛與感謝。義工們收穫了很多市民街坊的點贊。

百善孝為先，孝道文化猶如堅韌的社會紐帶，串聯起家庭與社會的脈脈溫情；弘揚孝道文化不僅是維繫家庭和睦的關鍵，更是構建和諧香港社會的重要基石。在建設更好家園的前進道路上，「光彩+」公益品牌將在香港中國企業協會的帶領下，持續發揮人力、資源平臺優勢，積極統籌光大駐港企業、牽手夥伴中資機構、地區團體與香港社會各界同路同行，凝聚連結香港每個家庭、每個人，讓中華優秀傳統文化在香港社會中持續綻放，為香港社會建設人心回歸的牢固橋樑。