歐陽娜娜衣錦還鄉回江西老家　當旅遊大使帶母姊探親

台灣女星歐陽娜娜衣錦還鄉,她前日(10日)在南昌舉行「限定情書古典跨界音樂會」,是她首次回籍地江西吉安演出,有30多名親戚到場支持,她特別在謝幕時尋找「表哥」。而她和媽媽傅娟、姊姊歐陽妮妮回吉安探親,受到當地民眾熱情迎接,她也出席「吉安文化旅遊大使」聘任儀式,被文旅局長暱稱為「吉安的女兒」,她甜說:「每次回到這裏都有一種家的感覺,希望讓大家看到吉安的美好。」

歐陽娜娜在2019年元旦期間,首次跟媽媽傅娟回中國江西省吉安縣橫江鎮老屋下村祭祖,同年3月她發表堅持一個中國原則的立場:「作為一個在海外的留學生,常會被問Where do you come from? I come from China. 這是我的回答。我從小和外公外婆爺爺奶奶關係好,我是聽著四川話長大的,他們說人不管到哪裏都要記住自己的根。我為我身為中國人驕傲,我永遠記得我的祖籍是江西吉安,永遠記着在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」

此行她第二次返鄉,前天先在南昌演出,她分享:「我在江西的親戚都來了,大概有十幾二十位,所以我的心情會不太一樣,還是挺興奮的。」並表示:「因為離老家吉安特別近,所以非常開心還會帶著親朋好友回吉安旅遊。」

她獲聘為吉安文化旅遊大使,與大姊妮妮參觀了白鷺洲書院、吉州窯景區,沉浸式體驗宋代點茶、陶藝拉坏等傳統技藝。她表示希望透過分享家鄉美食、美景和音樂,助力文旅發展,並計劃未來在吉安舉辦音樂會。