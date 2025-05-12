Dear Jane紅館開騷歌迷咀嘴　Anson Lo睇到O嘴大笑

成軍20載的樂隊Dear Jane昨晚（11號）起假紅館舉行一連4場演唱會，4位成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）以音樂回饋樂迷，捧場圈中人有MIRROR成員Anson Lo、林盛斌（Bob）一家、少爺占，以及《哀的美敦書》、《人類不宜飛行》及《銀河修理員》等MV主角陳健朗、柯煒林、程人富，阿冰等。

演唱會以《浮床》揭開序幕，適逢母親節，鼓手Nice突然「轉行」擔任主唱，向台下觀眾高喊「媽咪我愛你」，Tim及Jackal也跟台下家人打招呼，大叫「媽咪 我愛你」，Howie更感性表示：「有啲媽媽已唔係身邊，但家人嘅愛永遠同在」，場面令人動容。此外，成員大玩「交換樂器」環節，展現默契之外的幽默魅力，Tim的太太楊洛婷帶同一對子女捧場，最搞笑是兒子Tristan帶着玩具小結他於台下，整晚不停跟着爸爸瘋狂彈奏，又跳又叫，非常搶鏡，現場歌迷都大讚Tristan好可愛又有型又有台風，彈得似模似樣、台風仲勁過Daddy，又笑指Dear Jane有多位新成員。演唱會中場，Dear Jane 用大會鏡頭捕捉現場歌迷情侶，被鏡頭帶到螢光幕上的歌迷，都大方嘴嘴伴侶，作為觀眾的好友Anson Lo 對Dear Jane 的粉絲熱情又大方，睇到O嘴大笑。

演唱會場外的應援同樣熱烈，Dear Jane拜神時吸引數百粉絲圍觀，成員更親民合照互動。後台被粉絲禮物「淹沒」，包括4子成員肖像包裝的限定版薯片、炸雞、漢堡包，以及星空感應Postcard、巨型橫額等，Tim笑言：「未開騷已食到變豬扒！」更逐一試吃後帶回化妝間與隊友分享。