朱敏瀚搵好友接受Adam Challenge　陳瀅虛擬剪髮任務最受歡迎

藝人朱敏瀚（朱仔）為力谷無綫劇集《虛擬情人》，在劇中飾演「Adam」 的他在真‧現實世界找來6位藝人好友接受「Adam Challenge」，分別為周嘉洛、羅天宇、陳瀅、吳若希、謝東閔及眾望所歸的「反黑」CP 張振朗！

在6位挑戰者中，以陳瀅的「虛擬剪髮」任務最受歡迎，第二受歡迎的短片，是吳若希的回憶殺挑戰，「劇情」講述Adam找來「采琳」吳若希，采琳坦言很掛住「禾平」，（采琳及禾平均為《奔跑吧！勇敢的女人們》角色），Adam 聞言即戴上黑框眼鏡玩變身之餘，又拿出汽球及「心形銀紙」等定情信物企圖感動采琳，但由於在《奔跑吧》中足足面值500元的「心形銀紙」，到Adam Challenge竟貶值至20元，采琳忍不住面色一沉責問謂：「變咗廿蚊嘅。」Adam則毫不客氣回應：「最近使多咗。」令采琳大為氣結，網民看畢忍不住吐槽Adam：「五百蚊變廿蚊食水都好深。」

另值得一讚的是，「Adam Challenge」的最後兩個挑戰者謝東閔及張振朗，張振朗的 Adam Challenge「劇情」講述振朗由馬來西亞video call Adam大嗌寂寞要求陪伴，豈料一個轉身朱仔已亂入振朗視像通話，並大派肉麻Bite：「我一直都喺你身邊，冇離開過你，你知㗎。」振朗聞言忍不住笑，再配以《My Destiny》配樂，相當抵死。對於「反黑」CP重逢，網民大為受落，留言：「振朗永遠係 Adam 嘅最愛」、「你哋閃盲我啦」、「咁Sweet 嘅！」