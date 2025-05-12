全新#5扺港4版齊發

繼#1及#3之後，smart首款豪華造型SUV #5也抵港，提供兩款後驅及兩款四驅車型，後驅的有包括標準續航Pro及長續航豪華Premium；至於四驅則提供越野Summit版及高性能BRABUS，售價約$29萬起。

兩款四驅的Summit及BRABUS版，同搭載前後軸馬達及100kWh高效鋰電池，同擁有540km （WLTP）續航力。最大馬力及扭力，Summit版有579hp及643Nm；BRABUS版則為637hp及710Nm。至於由靜止至100km/h加速分別4.9秒及3.8秒完成。

而兩款後驅的Pro及Premium版，同搭載後軸馬達及擁有373Nm最大扭力，最大馬力分別335hp及358hp，完成靜止至100km/h加速分別6.9秒及6.5秒。車載的高效鋰電池方面，Pro版的為76kWh，Premium版的則達100kWh分別提供465km及590km （WLTP）的續航表現。

4款均配備800V純電規格平台，當中3款搭載100kWh高效鋰電池的版本，可以在20分鐘內完成由10%充至80%超快速DC充電，而76kWh的Pro版亦僅少於30分鐘。