海兒幫羅志祥O嘴解畫：唔關黃博奪冠事！

藝人海兒、周國豐、羅啟豪與顏志恒等，今晚（12日）出席《中年好聲音3》謝票活動，坦言戥「梗頸四」李金凱有點不值。周國豐謂：「比賽時佢有啲失準，覺得可惜同戥佢唔抵，佢原本有機會入三甲嘛。」至於嘉賓評判羅志祥被指聞得黃博奪冠而O嘴，海兒則幫手解畫說：「我睇得好清楚，佢係覺得名次要慢慢讀出嚟，唔係一次過講晒，O嘴唔關黃博攞第一㗎。」二人又認為黃博表現未有失準：「三甲水平好接近，邊個攞冠軍都值得。」周國豐更大讚黃博「山歌式演繹」唱腔相當特別。

周國豐又認為劉洋全晚表現輕鬆，等同上屆古淖文一樣：「佢表現得好好，係廣東話同英文咬字畀我扣咗啲分啫。」至於張智霖被網民追擊，指他「表現Hea」及封為「最廢評判」，周國豐與海兒不約而同表示：「機制已自動扣除評判最高及最低分數，盡量做到公平。而張智霖同太太袁詠儀都係《中3》忠實觀眾，對所有參賽者都好熟悉，所有評判風格都唔同，亦可選擇自己鍾意做嘢，3位客席評判都做得好好㗎嘞。」

《中年好聲音》首屆歌手羅啟豪與顏志恒分享昨晚在節目中做暖場嘉賓的感受，羅啟豪表示：「第一次喺咁大嘅場地唱歌，見到咁多人，感覺好震撼，又緊張又興奮，仲可以唱番比賽時嘅快歌，我前一晚練咗隻舞，希望畀觀眾見到我嘅進步，同埋另一面嘅我。」

問到三甲是否他們的心水時，顏志恒直言心目中冠亞季的次序是張與辰、黃博及劉洋，而羅啟豪則謂內心希望黃博能奪冠，但現場推猜張與辰是冠軍，黃博亞軍，但大讚劉洋的昨晚的表現比預期出色，至於可擔心《中3》歌手會分薄他們的工作時，羅啟豪揚言不擔心：「《中年好聲音》係個大家庭，每個人都有自己嘅風格，我同有同『中2』、『中3』一齊合唱，希望大家可以擦出新火花。」