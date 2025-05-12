啦啦隊女神澄清冇偷食人夫　正宮晒截圖反擊

台灣啦啦隊「小龍女」近日連環爆出醜聞，繼早前成員昆娜（Queena）被爆出秘婚產女，並疑似與新秀球員張祐嘉交往後，日前啦啦隊成員霖霖，又被爆出介入一名已婚男的家庭，對話紀錄及私密照也都全流出，11日深夜時段雖然列出4聲名澄清反擊，強調照片是與前男友林庭謙交往時拍攝，其餘部分將全委託律師處理，未料男方正宮隨即亦透過社交網隔空告誡霖霖：「一直撒謊騙粉絲炒作，是不會有好下場的。」

該名自稱是「正宮」的網友表示和前夫是在美國讀書時認識，並非霖霖那方所言是「拜金女」，認為這種猜測相當荒謬，如今自己準備離婚，而且會選擇「淨身出戶」，為了不讓孩子活在父親的陰影裏，甚至被同儕嘲笑，並不打算公開男方相關資訊，至於網絡上流傳和前夫的合照，她強調並非是本人，一切都是被造假。

網友強調會選擇公開發文，主要是聯繫過台灣和內地的執法部門及律師，但都無法追回跟前夫的共同財產，才會氣到公開「聰明」的勒索慣犯李小姐，希望能提醒所有人不要受騙，對於手上掌握的不雅照，被許多人質疑是林庭謙外流，她強調兩人並不認識，而這些「作品」是從渣男前夫手機裏找到，就連網購收貨地址也跟李小姐的一樣：「那些時間點林先生在大陸打比賽，而李小姐則是在我愛巢裏吃小頭。」並表示此事件是心裏的一根刺，未來應該不會再多做回應，畢竟需要時間來消化，目前只想盡快處理完跟前夫的事，帶著兩個小孩好好生活，最後則是奉勸李小姐：「一直撒謊騙粉絲炒作，是不會有好下場的。」