《中年3》冠軍黃博尊重負評　報名參加《歌手2025》

無綫《中年好聲音3》冠、亞、季軍黃博、張與辰及劉洋前晚於啟德體藝館競技場經過一輪實力激戰，於一片歡呼聲之下 順利誕生，三位都實致名歸。不過，黃博奪冠後，都惹起不少網民爭議，指她現場明顯失準，冠軍應由劉洋奪得。

今日3位得獎者一同出席「王者謝票會」，黃博對於爭議表示自己能夠奪冠很開心，亦很多謝評審們、節目組的支持，她又坦言：「喺我心目中劉洋同張與辰都係非常之好嘅，每個人都有唔同嘅支持者，所以會尊重網民嘅意見。」提到她得獎時羅志祥被指O嘴一事，黃博謂：「我冇睇到，返到屋企會睇吓！不過每首歌都有唔同嘅發揮位，正如每個評審都有唔同嘅睇法，我係尊重評審每個評價。」

說到網民指Chilam全程對她大表溺愛一樣，黃博即替對方說好說話：「我喺台上面都Feel到Chilam對我嘅評語係一種肯定，同埋我相信佢畀我嘅分數係由各方面評估番嚟，我都好多謝依家仲喺網上面討論緊我哋嘅網民。」至於有指她已報名湖南衛視《歌手2025》揭榜專區，她指之前都有問公司意見，公司沒有反對，自己亦希望之後朝着歌手方向發展，所以才報名。

至於劉洋被網民推舉為真正冠軍的勝利者，他受訪時說：「能夠入到7強去到尾我已經好開心，最緊要係成個晚會可以順利完成。（網民指你唔揀國語歌影響賽果？冇呀！主要揀唔同嘅歌係想突破自己，可以畀更多人睇到我唱得國語歌、廣東話歌同英文歌，可以睇到自己唔同嘅魅力。」問到會否想拍劇，他指可以參與會非常開心。