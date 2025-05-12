爆乳農村女　豪情奔放

長年喺節奏急速嘅大城市生活，壓力大到無倫，實在有必要久唔久返鄉下，搵番啲人生樂趣。AV業界資深人士神仙乙表示，一向嚮往日本嘅農村生活，特別喺睇咗當地AV界推出嘅農村女系列，更加想第一時間出發呢！

渴望添丁

由MOODYZ炮製嘅《農村之女想吃掉所有男人》，講述喺農村長大嘅佐山由依，五官標致又好波，對自己成長嘅地方好有感情，眼見愈來愈多村民搬去大城市居住，搞到村內人口劇減，令好多設施失修、荒廢，決定要力挽狂瀾。為咗幫家鄉增添新人丁，由依不斷勾引村民激戰，仲話明中出冇問題，希望快啲懷孕產子，兼引誘更多村民加入戰團，呢一片苦心實在令人心動！

美女相伴

喺SOD出品嘅《在女神般的豐滿美女完全肯定下生活一星期》，生活喺大城市嘅打工仔阿晉，每日面對上司壓迫，又被女友拋棄，搞到身心俱疲，決定辭工返家鄉住一段日子。當阿晉揸車返祖屋，居然行錯路，好彩巧遇高挑美人神木麗，喺對方指引下，總算抵達目的地。眼見阿晉人生路不熟，神木麗決定幫人幫到底，每日上門照顧兼傾心事，後來得知對方被女友拋棄，由憐生愛，更主動獻身！有咁索嘅美人相伴，阿晉喺祖屋嘅日子快活過神仙，已經唔想再返城市居住喇！

服務鄉民

由FALENO推出嘅《從小在鄉村長大安慰村裏的男人》，女主角時田亞美自細喺農村長大，從來冇諗過搬去大城市生活，長大之後，決心造福鄉民，而服務方式就係用身體滿足一眾男村民嘅慾望！每當村民喺性方面有需要，亞美就會隨傳隨到，因應對方要求進行推油按摩兼玩埋波地，替辛勤耕作一整天嘅村民消除疲勞。雖然有啲村民嘅動作比較粗魯，但亞美一啲都冇嫌棄，反而樂意配合，咁好嘅服務態度實在抵讚！

簡評

生活喺大城市太耐，間中去吓農村品嘗清茶淡飯，不失為一件樂事，若然有索爆農村女相伴，感覺就更暢快！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《在女神般的豐滿美女完全肯定下生活一星期》，原因係影片由神級女優神木麗主演，佢唔止樣靚身材正，仲好識得為人着想，為咗撫慰男優嘅心靈，不惜以身相許，用盡各種床技嚟取悅對方，令觀眾睇得窩心又興奮！