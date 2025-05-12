家陣泰國湧現大量性感模特兒，要成功突圍而出，身上務必有多啲賣點，但Poompui Tarawongsatit卻反其道而行，獨沽一味賣性感，已做到名利雙收，真係唔到你唔服！

樣靚偈正

有人話泰國模界不乏索女，單靠樣靚偈正行走江湖，恐怕競爭力唔多夠，於是唔少模特兒走去學唱歌、跳舞、做DJ，等自己有多啲搵食板斧。不過，凡事都有例外，來自泰國曼谷嘅性感尤物Poompui Tarawongsatit，決定唔搞咁多嘢，已經夠晒料傾倒眾生，兼賺個盆滿缽滿！

查實你只要睇過Poompui Tarawongsatit喺網絡分享嘅性感寫真，就會明白呢位靚女嘅自信心從何而嚟！先講樣貌，長髮及腰嘅佢，五官標致，眼神勾人，無論托腮、撥頭髮、咬手指都散發出動人媚態！除咗顏值高，身材亦好掂，高挑纖瘦之餘，心口對燈一啲都唔細，特別係擺出趴地甫士時，更會露出迷人深溝，襯埋結實美尻同逆天長腿，試問有邊個男士唔為之心動呢？

出道即紅

事實上，Poompui Tarawongsatit嘅外在條件正到咁，要喺模界獲得關注真係一啲難度都冇，加埋佢曾為著名男士雜誌拍攝大尺度寫真，人氣強勁實屬意料中事。雖然阿妹冇話走去發展其他才藝，但唔代表份人冇內涵。據講，呢位尤物好讀得書，畢業於泰國吞武里國王科技大學，之所以選擇投身模界，一來本身性格唔鍾意受束縛，而模特兒嘅工作模式絕非朝九晚五，夠晒自由，二來自覺係貪靚之人，擔任模特兒就可以攞正牌扮靚，試吓唔同嘅服飾、造型、妝容，將自己最靚一面展現出嚟！

換句話講，Poompui Tarawongsatit完全清楚自己嘅條路應該點行，所以當被人問及會否開發其他技能時，竟大膽反問，既然模特兒係靠外形吸引大家，重點唔應該係花多啲時間保持狀態嗎？果然有見地，抵讚！

隨住人氣愈嚟愈高，Poompui Tarawongsatit亦開始經營網絡社交帳號，仲頻頻派福利，Click入去望吓，真係眼福不淺！

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Profile

出生地：泰國曼谷

身高：168cm

三圍：34D-23-34