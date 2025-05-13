【是日通勝】

農曆四月十六

乙巳年 辛巳月 壬午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、安葬

忌：開渠、成服、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：14、26、32

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：勿在工作間偷懶，小心有人打你的小報告。

金牛座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

雙子座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

巨蟹座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

獅子座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

處女座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

天秤座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

天蠍座：事業運差，溝通問題影響大局，必須正視。

人馬座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

山羊座：別人不願意做的事，不要強求，免惹麻煩。

水瓶座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

雙魚座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）鼠 健康差

鼠：是日沖煞，健康運一般，要注意飲食。

牛：多關心身邊人，可以令運勢止跌回升。

虎：粗心大意易犯錯，做事需要瞻前顧後。

兔：火氣大易傷身，今天要好好控制脾氣。

龍：桃花旺，獲得意中人關注，喜形於色。

蛇：獲貴人協助，毋須為錢銀問題而憂心。

馬：腦海只想着兒女私情，影響工作表現。

羊：工作遇阻力，需調整心態，不應氣餒。

猴：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

雞：做事積極又主動，職場上可嘗到甜頭。

狗：用心經營人際關係，易獲得理財靈感。

豬：健康有隱憂，宜吃多點有營養的東西。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

香港風水龍脈來源

香港的風水來龍由廣東省梅州市豐順縣砂田鎮蓮花山脈主峰的銅鼓嶂（銅鼓嶂高1559.5公尺）分支龍脈一路蜿蜒到海豐市至惠州市惠東縣再走到深圳市東部的梧桐山，到了梧桐山綿延山脈在海底下潛水到香港，可以說香港與深圳同出一脈。

但要先看看晉朝的郭璞風水老祖宗，在其名著《葬書》中有云：「葬者，乘生氣也，氣乘風是散，界水則止，古人聚之使不散，行之使有止，故謂之風水，風水之法，得水為上，藏風次之。」也就示明梅州市銅鼓嶂之龍脈真氣隨東江水走到深圳市後，被深圳市西邊的珠江口及南邊的深圳河界水則止，亦即從銅鼓嶂來的龍脈真氣因為遇到河海，使銅鼓嶂真龍脈之氣全聚於深圳市。

因界水則止的原理，深圳的龍氣被深圳河隔斷不能到香港，所以香港以最高的大帽山（高度957公尺）作為祖山，大帽山位於新界，在荃灣和元朗交界，小部分屬於大埔。香港中文大學及香港科技大學正坐落於新界。

也因界水則止的理論，香港島以港島西部太平山（高552公尺）的主峰扯旗山作祖山。香港大學位於太平山的半山腰‌，而香港特別行政區政府總部則位於金鐘添馬添美道2號。

又關乎界水則止的道理，大嶼山島，地勢西南高峻，東北較低，以主峰鳳凰山（海拔935公尺）為祖山，香港國際機場及迪士尼樂園坐落在大嶼山。