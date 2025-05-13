劉洋被捧《中年3》「真．冠軍」　黃博懶理質疑攻內地

無綫《中年好聲音3登峯之戰》賽果塵埃落定，但爭議聲不斷，不少網民指冠軍黃博並非實至名歸，表現遜於季軍劉洋，連擔任評判的「台灣舞王」羅志祥（小豬）亦「真情流露」對着鏡頭O嘴！黃博認為每個人都有支持者，尊重不同意見，更被爆已報名內地另一選秀節目。而另一評判海兒則代小豬澄清，力證對方沒有不滿黃博。

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音3登峯之戰》前晚假啟德體藝館舉行，結果由「大魔王」黃博以212分勇奪冠軍，亞軍是209分的張與辰，劉洋以一分之微屈居季軍。雖然黃博唱功了得，但臨場未知是否太緊張和選錯歌而有點失準，反而「重炮手」劉洋有超水準演出，故當宣布賽果後，不少網民感不滿，戥由頭帶到尾的劉洋不值，更廣傳評判小豬「O嘴」的截圖，力證連他亦為賽果愕然！

張與辰留港發展

昨日3位得獎者出席「王者謝票會」活動，對於奪獎惹爭議，黃博多謝評判及節目組的支持，並說：「喺我心目中，劉洋同張與辰都非常之好，每個人都有唔同支持者，會尊重網民意見。」提到連小豬亦「O嘴」，她說：「我冇睇到，返屋企會睇吓！不過每首歌都有唔同嘅發揮位，正如每個評判都有唔同睇法，我尊重評判每個評價。」對於網民指另一評判張智霖（Chilam）全程對她表現溺愛，黃博替對方說好話：「我喺台上都feel到Chilam對我嘅評語係一種肯定，相信佢畀我嘅分數係由各方面評估返嚟。」她還被爆已報名湖南衛視節目《歌手2025》揭榜專區，她坦言已獲公司同意，希望之後朝着歌手方向發展。

至於被網民推舉為「真．冠軍」的劉洋，認為入到7強已好開心：「最緊要成個晚會順利完成。（網民指你唔揀國語歌影響賽果？）冇呀！揀唔同嘅歌係想突破自己，可以畀更多人睇到我唱得國語歌、廣東歌同英文歌，睇到自己唔同嘅魅力。」又表示若可拍劇會很開心。而張與辰已移居香港，受訪時笑說：「我唔走㗎喇！唔好趕我走，哈哈！」

《中4》展開全球招募

同場還有評判之一的海兒，她為小豬「O嘴」解畫，強調對方並非不滿：「我喺隔籬睇得好清楚，佢係覺得名次要慢慢讀出嚟，突然間就公布晒，報得太快所以先O嘴，唔關黃博拎冠軍事。」她又力撐黃博未有失準：「我唯一一個20分就係畀咗佢，三甲水平好接近，邊個攞冠軍都值得。」而周國豐則認為劉洋發揮比預期好：「係廣東話同英文咬字畀我扣咗啲分啫！」對於Chilam被網民批評「Hea」，更被封「最廢評判」，兩人認為每個評判風格不同，大家都好稱職。

另外，無綫總經理曾志偉覺得現場氣氛很好，又讚參賽者表現有驚喜。他表示知道很多人也想參加，為免這團火熄滅，會立即開始《中4》全球招募：「會盡快做海選，其實對TVB嚟講係一個考驗，因為未試過一個選秀騷做咁長時間。」他透露《中3》7強原則上已跟無綫簽約，而《中4》會於另一選秀節目《聲秀》完結後才開始錄影，不會撞期。昨日無綫公布本月5至11日收視，《中年好聲音3登峯之戰》跨平台直播收視最高25.1點，打破開播以來的紀錄。

羅啟豪顏志恒貼錯三甲

首屆《中年好聲音》歌手羅啟豪與顏志恒，昨日偕「中2生」陳芊芸出席謝票會，羅啟豪分享前晚在節目中做暖場嘉賓的感受，他說：「第一次喺咁大嘅場地唱歌，見到咁多人，感覺好震撼，又緊張又興奮，仲可以唱番比賽時嘅快歌。我前一晚練咗隻舞，希望畀觀眾見到我嘅進步，同埋另一面嘅我。」

問到三甲是否心水，顏志恒直言心目中的冠亞季次序是張與辰、黃博及劉洋；而羅啟豪內心希望黃博奪冠，但現場推測張與辰力壓黃博跑出，又大讚劉洋的表現比預期出色。至於可擔心「中3生」分薄工作，羅啟豪揚言不擔心：「《中年好聲音》係個大家庭，每個人都有自己嘅風格，我有同『中2、中3生』合唱，希望擦出新火花。」

李金凱自薦「回家」願演無手病人

賽前被視為三甲人選之一的李金凱大熱倒灶，賽後他表示沒有不開心，能夠在這麼大的舞台表演已經很好，只是遺憾唱少了兩首歌，相信將來還有機會唱給大家聽。對於賽果受爭議，他亦覺得季軍劉洋的名次可以高一些，又直認跟無綫簽約︰「這個舞台讓很多人看見我們，喜歡我們，我們還是要知恩圖報，不能說風火了一把，很開心就拍拍屁股走人，不能這樣。」

提到未來會跟不同無綫藝人合作，他即想到處境劇《愛．回家之開心速遞》，表示不需是重要角色，可以扮演沒有手的病人，他明白自己做演員不容易，但相信拍短片沒有問題。