娛圈單打︱《中3》圓滿落幕　三甲實在太強

《中年好聲音》系列已成TVB王牌節目，製作亦愈來愈揼本。周日舉行嘅《中3》決賽，特地移師啟德體藝館舉行，經過多輪篩選，終於決出冠軍為「大魔王」黃博、亞軍張與辰、季軍劉洋！唔知係咪大家心水呢？

美中不足嘅係，三甲之中，冇一位係地道香港人！黃博雖然已在香港定居，但廣東話都未講得正；張與辰廣東話講得非常流利，其實係馬來西亞人；劉洋則係內地人，連廣東話都未識得講！咁當然，《中3》開宗明義招攬大灣區、新加坡、馬來西亞人士參賽，早就走出香港，難怪參賽者嘅水平為歷屆最高。今次賽果大致服眾，總算冇好似《中1》及《中2》咁多雜音，被人話造馬。

賽前被視為內定冠軍嘅趙浚承，最終7強止步，仲有深受大眾喜愛嘅占士丁丁，同樣未能再下一城。本欄就覺得，一時嘅得失並唔重要，皆因佢哋已贏得知名度，咁就代表日後不愁衣食！睇吓一班落選「中1生」如顏志恒、支嚳儀，工作機會不斷，證明「有名自有利」呢個硬道理非常正確。

再講番當晚節目，再次印證大台做直播騷功力深厚，絕非隔籬台可比。由娛樂性到流暢度再到時間控制，全部拿捏得分毫不差，少啲經驗都做唔到。相比早前由ViuTV製作嘅香港電影金像獎頒獎禮，超時再超時，電影人可能樂在其中，但觀眾則睇到悶出鳥來。

之不過，又有網民批評TVB出手孤寒，三甲獎金極奀，黃博都係得10皮，劉洋更加得3皮。哈，咁諗未免過於短視，既然過去三甲不入者一樣搵到食，呢三位得獎者嘅錢途自是無可限量！