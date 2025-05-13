「Z世代」選最喜愛影星　光頭男星竟然爆冷奪冠

不同世代喜愛的明星各有不同，而最近有國際市場研究和數據分析公司訪問了「Z世代」（Generation Z），即是12歲至27歲挑選他／她們最喜愛的電影明星。結果出人意表！

蹤着頭25位位置的「得主」，原來「Z世代」的男女比較喜好老一輩的影星，25位人士之中只有7人的年齡是40歲以下。他們分別是Zendaya、Tom Holland、Ariana Grande、Jenna Ortega以及Florence Pugh等。而No.1就是現年52歲的美國動作片巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson），他竟然擊敗一眾荷里活紅星當選。原是摔角手出身的狄維轉戰影壇後主演過不少大受年輕世代歡迎的影片，包括兩集《逃出魔幻紀》（Jumanji）、《狂野時速》（Fast & Furious）系列等。

而僅次於狄維就是荷里活上位男星「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）。此外，形象正面的荷里活男神湯告魯斯（Tom Cruise）就力壓阿當桑迪拿（Adam Sandler）、畢彼特（Brad Pitt）、丹素華盛頓（Denzel Washington）、湯漢斯（Tom Hanks）以及尊尼特普（Johnny Depp）等男星排第4位。

至於女星方面，憑《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列走紅的美國女星Zendaya成為「Z世代」最喜愛的女人第1位。而同樣受影迷歡迎的另一女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）以及瑪歌羅比（Margot Robbie）等亦榜上有名。