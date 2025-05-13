胡曦文現身撐Chris Polanco　忙生意無奈放棄參賽《中年》

音樂人Chris Polanco（陳杰）昨晚（12日）假西九戲曲中心舉行一連2場「陳杰音樂之旅」音樂會頭場，有鐘錶界美女之稱的胡曦文（Christy）及歌手李樂詩亦有入場支持。Christy表示跟陳杰相識多年，當初是從社交網見對方唱歌，覺得對方唱功了得之餘亦很有趣：「仲可以跟住佢唱，我覺得唱歌可以幫我減壓。」她透露正跟著名歌唱老師學唱歌，指不少歌手也曾跟隨這位老師學習過，已學了年多的她，坦言也曾考慮過參加無綫選秀節目《中年好聲音》，但因要打理生意，未能抽太多時間參賽，不過她透露有意找人造歌，希望能擁有自己的作品，長遠更希望能邀請真正歌手一起開慈善騷，自己一展歌喉之餘亦可以幫助有需要人士。

陳杰表示已有一段時間沒舉辦音樂會，適逢場地單位希望除了中式戲曲外，也希望能引進不同類型的音樂單位合作演出，故他便決定舉行一個小型音樂會，以音樂向大家介紹自己的音樂成長之路，笑指要讓大眾知道「IT人」只是他的副業，音樂人才是他的正職，又寄語大家若然有夢想不要輕易放棄，只要肯努力定必有完夢的一天。另談到他跟歌神陳奕迅、王雙駿及恭碩良等音樂人所組成的Duo Band，陳杰坦言也希望能再有機會合體開騷，但現時大家也各自有工作忙，笑言或許要等到2029年才有機會。