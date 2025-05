被傳加入漫威電影宇宙　吳彥祖有望飾演《蜘蛛俠4》大反派

漫威(Marvel)《蜘蛛俠4》(Spider-Man: Brand New Day)將於今年8月在英國開拍,除了原有的主角如「蜘蛛俠」Tom Holland與「MJ」Zendaya之外,新一集將加入多個新角色,其中包括片中華人大反派「負面先生」(Mr. Negative)。近日有傳吳彥祖好大機會飾演該角。

據知漫威正找尋一名30歲至50歲的亞洲男演員飾演片中「負面先生」Martin Li的角色。現年50歲的吳彥祖合乎他們的條件,不過暫時漫威方面未作最後決定。《蜘蛛俠4》將由漫威賣座超英電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的導演Destin Daniel Cretton執導,之前他就找來梁朝偉飾演片中大反派「文武」一角。而吳彥祖接受東網訪問回應時否認將參與《蜘蛛俠4》指傳聞不實。

新一集《蜘蛛俠》故事發生在《復仇者聯盟:末日之戰》(Avengers: Doomsday)之後,「蜘蛛俠」Peter Parker決定退下火線重回大學讀書。但好景不常,新恐怖勢力危害他的朋友,Peter被迫復出對抗惡勢力。影片預計將於2026年7月上映。

另方面,吳彥祖主演的港產片新作《寒戰1994》首張海報近日於《康城電影節》的電影場刊內曝光,影片將會推出兩集。海報中只見穿上禮服的吳彥祖被遮住半邊面,神秘感十足!