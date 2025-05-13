台灣#MeToo︱NONO被判刑2年6個月　累老婆被經理人切割

台灣搞笑藝人NONO（陳宣裕）前年遭網紅「小紅老師」等數十名女性指控性騷擾、性侵，其後台灣檢方指NONO涉嫌犯下7宗侵害性自主案件，涉及6名女子，依3項強制性交罪、2項強制性交未遂罪及2項強制猥褻罪將其起訴，並建請法院從重量刑。全案7度開庭、歷經近1年的審理，NONO堅持否認所有指控請求無罪，終士林地院僅依1次強制性交未遂罪，判刑2年6個月，其餘被控罪名皆無罪，全案仍可上訴。

NONO面對6名女子指控，全程否認犯行，辯稱一切是「誤會」或「對方主動」，但檢警調閱對話紀錄、行車路線與通訊訊息比對後，認定證據綿密、供詞反覆避重就輕，並指其「毫無悔意、態度惡劣」，依3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂起訴，請法院依法「分論併罰」並從重量刑。檢方認為，NONO不僅違反被害人意願多次性侵，更嚴重踐踏公眾人物之社會信賴與影響力，對女性身心造成深遠傷害。

法官認為NONO被控7條罪，多為被害女子單一指述，無其他補強證據支持，且部分原告前後供述有瑕疵；雖多名原告證述自身經歷，所指NONO犯行相似，但未彼此證述受NONO加害，指述不得互為補強之證據。而唯一以強制性交未遂罪判決有罪的案件發生在2011年，NONO透過綜藝節目認識被害女子，向女子要電話號碼後，提議開車載送女子返家，卻將女子載送至台北一停車場，欲性侵女子遭抵抗而未遂。該女子事後曾向親友透露自身經歷，其親友在審理期間也證稱，聽女子訴說案情時，確實感受到女子情緒明顯不同於往。除原告單一指述外，另有補強證據支持。

NONO性醜聞爆發後，演藝事業全面停擺，案情延燒至今，其老婆、金曲台語歌后朱海君獨自扛起家計，出席商演、廟會、公益活動賺取生活費，現在亦逐漸低調，只偶爾現身演出活動賺錢維持家計。今日其老公官司出爐，朱海君經理人回應稱：「已沒有帶她了。」經理人更瞬間成「前經理人」，朱海君所屬「豪記唱片」則表示不予回應。