悶悶哋？花款多多限定美食解悶

貴為美食之都的香港，全世界的菜系都可以品嘗得到，再加上餐廳和品牌偶然提供的限定美食和活動，讓大家玩得盡興，食得高興。

周年靚扒

愛在家煮飯的話，高質的食材自不可少。餐廳兼食材和精肉店迎來10周年，推出一系列的美食活動，首先出場的「All You Can MEAT 靚扒多重賞」，除星期六外，日日有不同的特色主題。星期一有6折草飼肉眼牛扒，星期二的T骨牛扒有半價，其他精選還有草飼西冷、挪威三文魚、和牛肉眼和牛柳，每日都可大啖不同的肉食和海鮮，客人於當日下午2時前訂購並消費指定金額，可獲即日送貨及免運費。品牌亦和外送購物平台合作，即日至7月30日，新客戶選購首張訂單，選購指定價錢和優惠碼會有驚喜。

有市集有烘焙

去外國，最愛到市集掃街。本地精品超市近日推出不同的限定主題，即日至5月31日會有泰國美食市集，到時會有泰式甜品專櫃和水果專櫃，再加上自家品牌泰國米、即食、船麵套裝、有機初榨冷壓椰子油和餐具等，本地美女廚師更會到不同分店進行料理元範，好有度假Feel。即日至5月20日，超市和甜品品牌合作，在中環分店開設期間限定專櫃，到時會有杜拜開心果黑朱古力、士多啤梨爆炸糖黑朱古力、開心果麻糬黑金蛋撻、蜜悅黑夜三箇奏朱古力禮盒和各式辣辦公室零食系列，各有特色。

迎接5周年

本地飲食集團因應網上商店開設5周年，於5月12日至28日推出各式主題，5月12日至23日逢星期一至五推出不同的親民美食，如精選餐廳禮券、北京片皮鴨一食、泰皇咖喱龍蝦、脆皮炸子雞、生煎一夜鮮和原隻招牌三黃雞等。另有多達50款美食和水療服務，有低至38折的泰式青咖喱和牛面頰軟殼蟹2人午餐和街頭小食拼盤連2杯雞尾酒等，其他有亞洲主題自助午餐和鮑魚花膠鴨肝盛饌自助晚餐等。

動畫控打卡

日本人氣動畫咒術迴戰第二季《懷玉‧玉折》深受粉絲歡迎，尖沙咀酒吧餐廳趁此熱潮，於即日至6月1日推出限定快閃主題咖啡廳，餐廳會有多位主旳立牌，以及設計不同的經典場面讓粉絲打卡。飲食方面會有不同的主餐、甜點和特飲，五條悟「虛式"茈"」卡邦尼意粉、夏油傑「咒靈的滋味」雜錦海鮮意大利粉、理子&美里「沖繩回憶」沖繩風五花肉拉麵和伏黑甚爾「天逆鉾」章魚燒套餐。每道餐點都會附上角色透卡。甜點則有芭菲杯、朱古力香蕉窩夫和提拉米蘇，每款皆附贈有Q版角色卡，配上特飲更完美。吃過飯後還可以慢慢欣賞不同的周邊產品，喜歡就隨時帶回家。

惹味喇沙

惹味的喇沙，湯汁和配搭都咁吸引。尖沙咀南洋風味餐廳近日推出升級的招牌大蝦雞絲喇沙套餐，喇沙醬以10款材料製作，再加上森巴醬，令湯添鮮鹹香，套餐配有小食和檸檬茶，即日至5月29日逢星期一至四晚堂食有買一送一。