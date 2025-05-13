性販賣案首日開審　男伴遊作供自爆Diddy畀錢與其女友性交

美國饒舌天王Diddy被控販賣人口作性交易的案件昨日終於在美國紐約一法院開審，滿頭白髮的Diddy上庭聽審。

而Diddy的母親Janice以及他的6名子女亦有上庭以表支持，他們於庭上逐一與Diddy擁抱。審訊開始時Diddy的女代表律師形容他是一個「複雜的男人」，並指一眾受害者包括Cassie（Diddy歌手前女友）的動機都是為錢而說謊。她亦否認Diddy是敲詐勒索集團的中心人物，而整個案件真正是有關他「私人性生活」。女律師說：「我們不會迴避他所做的事情，但我們不會承認他沒有做過的事情。他是吸毒者，你可能知道他喜歡BB油。這是罪嗎？不！」

首日開審法庭傳召首位證人作供，他是洛杉磯探員Israel Florez，他曾當過酒店保安。Diddy於2016年3月被酒店閉路電視影到在酒店的走廊向當時的女友Cassie拳打腳踢。片段去年被傳媒公開。事發時當席的Israel目擊整件事的經過，他表示當時認得出Diddy但就認不出Cassie，他當時見到Cassie好驚並瑟縮在角落，他準備離開現場時Diddy叫他並將一疊銀紙「掟」向他並表示：「不要告訴任何人。」保安更表示Diddy企圖拎走在場保安人員的手機。

而第2位被傳召的證人是一名男伴遊Daniel Phillip，他曾於2012年至2013年獲Cassie出錢聘請在Diddy面前與她性交，男伴遊更指與Cassie性交時Diddy在旁邊自瀆。他亦爆Diddy給他毒品，並指有次「開工」時試過見到Cassie因吸毒而不省人事半臥在梳化上。他作供時亦透露曾見過Diddy因一件小事而向Cassie「飛樽」襲擊，並扯她的頭髮拖行到睡床上掌摑。據知Cassie最快將於香港時間明日凌晨出庭作供。而法官Arun Subramanian 於首日審訊時透露預計整個審訊將為期接近兩個月直至7月4日完結。