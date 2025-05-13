王喜自爆台灣被兩度迷姦　身上傷勢照曝光

藝人王喜近年移居台灣，他近日突然拍片自爆去年兩度被迷姦，更疑因此引發急性腎衰竭。他詳述事發經過，指第一次遭朋友性侵是在去年7月15日，在台灣新竹發生：「清晨時分，我突然間發現自己趴喺度，心口郁唔到就嚟窒息，好驚，於是乎想起身，起身嘅時候發覺有外力撳住同控制住我，手腳唔畀我郁，想轉身，扭條腰扭唔到，掙扎咗好耐。然後唔知幾耐斷咗片，清醒嘅時候我已經喺睡房嘅地板上面，即係我由床碌咗落地下，睡房裏面冇其他人，而且亦都唔知自己喺由床跌咗落地板幾耐，或者幾時跌，我完全唔知，我淨係知道我再有知覺嘅時候，窗簾罅罅隙已經係有光，即係已經天光。」

他指清醒後身上有多處傷痕，及後自己步出客廳，見到屋主若無其事玩手機，洗澡後見對方已穿好衣服，並堅持送他去高鐵站，且要他搭8點25分的高鐵離開，他當時只想盡快離開不敢逆對方意，但他抵達高鐵站時察覺四周人不對勁，疑似跟蹤監示他，故不敢即時報案。

及後，他再上戴第二段片，指自己在同年12月10，於兩位朋友家中食完紅豆沙後便「斷片」，有意識時發已伏在床上，心口被壓住並且呼吸困難，疑再被多人性侵：「我唔知有幾多個人，但起碼我係聽到呢兩個朋友把聲，叫我唔好郁、唔好郁，但佢愈係按住我，愈係壓制住我，我就愈驚，因為我抖唔到氣，同埋我睇唔到，因為我眼前一黑，睇唔到嘢。喺嗰個相當激烈嘅掙扎，再度失去知覺，再有知覺嘅時候已經係天光，發現房間嘅燈全部着晒，我躺臥喺床褥上面，床褥同臀部之間有一篤我嘅大便，大便裏面混雜白色嘅液體，我清醒之後發覺我係一絲不掛，同埋瞓喺我嘅大便上面，我嘅經驗或者知識話畀我聽，我應該失禁，但係我因咩事失禁我就唔知。」

他指當時下半身難以活動，膝頭發黑無法屈曲，及後手腳活動不自如，故當晚去台灣板橋亞東醫院急症室驗傷，但被醫院以止痛藥打發，連見醫生的機會也沒有，及後一兩日持續不適，才重返醫院做檢查，並告護士告知曾被落藥迷姦，希望做性侵檢查，但在等抽血報告期間，一名醫護人員卻告知他「餘生都要洗腎」，但留院期間也未明確知道病況，直至12月14日才得知患上何病，原來是橫紋肌肉溶解，導致急性腎衰竭：「喺2024年12月10號，我喺嗰兩個人嗰張床褥上面，甦醒嘅時候，我瞓喺自己大便上面嗰下，其實我嘅橫紋肌肉已經溶解，然後一路冇去急症室治療，情況愈來愈惡化，導致急性腎衰竭，亦即係令到我第一次入去急症室嘅時候嗰種唔舒服，嗰種瀕死嘅唔舒服。」