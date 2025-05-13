東冲有料到：冬蔭妹回來了

我、冬蔭妹及她的女兒會於稍後的泰國節現身跟大家見面。（胡慧冲提供）

大家還記得冬蔭妹嗎？多年前小弟的電視節目《冲遊泰國》第1輯找來了這位泰國女藝人作拍檔主持。之後《冲》拍攝了多輯，也先後更換了不少拍檔，有男有女，論資歷及輩分的話，合作了多輯的冬蔭妹堪稱為元祖。

早前冬蔭妹因結婚兼誕下女兒而淡出了一陣子。回憶當年我出席了她的婚禮，甚至到產房看她誕下女兒。後來她復出現身香港的泰國節，當時她的丈夫也伴陪在側，並在台上接受粉絲祝福。數數手指原來已是數年前發生的事，時間真的過得很快。

由於女兒已兩歲大，不用每天抽空餵奶，冬蔭妹終於可全面復出。而5月24至25日在鑽石山荷里活廣場舉行的泰國節，屆時冬蔭妹會再度粉墨登場，並攜同她的丈夫及女兒齊齊現身跟在場人士見面。如果大家依然掛念我這位螢幕拍檔的話，屆時記得多多支持。

而泰國節另一重點，當然是泰國旅遊局為活動準備的豐富禮物，包括有機票、酒店住宿等。另外也少不了小弟跟冬蔭妹載歌載舞，今年不再一曲走一涯，會多一首新歌送給大家。與此同時，小弟自家品牌推出的產品亦會在現場發售，希望屆時大家捧場。

胡慧冲