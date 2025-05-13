麥明詩晒坐月吸氧照　大爆盛勁為Ready再造人

「十優港姐」麥明詩今年3月為機師老公盛勁為（Keith）誕下仔仔榮升人母，獲帶挈有勁多母嬰sponsor嘅佢，依家頻頻出post變新手媽媽KOL，前日（11日）迎嚟佢生B後第一個母親節，自然感慨良多，佢就一口氣晒出大批生活照，抱住囝囝好感觸咁留言：「多謝你送花同我慶祝我第一個母親節，仲送咗紮花嘅size大過你自己人仔。點知你送送吓就唔記得咗自己送緊花，狂嗌要飲奶😂。之後仲同婆婆一齊慶祝母親節，婆婆話今次係佢人生中最開心嘅母親節👀 養兒方知父母恩，我都慢慢體會到做媽媽真係不容易。thank you 媽咪。」麥明詩除咗感恩父母照顧外，佢更晒出自己坐月時吸氧氣嘅相，令網友戥佢生BB辛苦。

至於老公盛勁為亦係咁晒相，就好似一家三口陪麥明詩父母上船出海、推BB車相、單手抱仔戴太陽眼鏡照等，Chok到令網友尖叫，更笑言：「努力學習緊點樣將👶🏻融入生活而不失霸氣。」不過麥明詩就轉載老公推BB車相並爆料：「當日盛生揀呢個STROLLER，話因為佢個DOUBLE MODE，可以載到兩個BB……」似暗示老公已經Plan定唔只生一個，兩公婆隨時三年抱兩！