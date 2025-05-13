權威之選　非洲最豪新酒店

知名旅遊雜誌《Travel+Leisure》早前公布了編輯評選2025年百大最佳新酒店名單，並從中選出15間最豪華酒店，榜首之選坐落於非洲塞舌爾馬埃島，盡享世外桃源般醉人景致的同時，更找來建築設計大師 Jean-Michel Gathy操刀打造52幢附設無邊際泳池的奢華別墅，加上一流設施配套及體驗行程，帶來頂級住宿享受。另外南非和盧旺達兩個非洲國家亦各有遊獵酒店躋身榜單，絕對令人蠢蠢欲住！

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塞舌爾：大師出手 專享泳池

由 115 個島嶼組成的塞舌爾曾被《國家地理雜誌》評為「一生必去50個地點」之一，主島馬埃島面積達155平方公里，是該國最大、景色最優美和物產最豐富的島嶼。LVMH酒店品牌於上去12月在該島南邊的Anse Intendance沙灘開設了旗下首間非洲酒店Cheval Blanc Seychelles。酒店坐擁潔白細膩的沙灘、碧綠迷人的印度洋景色，由Jean-Michel Gathy設計的52幢白色獨立別墅，房款主要分為靠海或靠山兩大類型，面積介乎220至620平方米，均配備12.5米長私人無邊際泳池和寬敞露台，並有當代藝術家Joël Andrianomearisoa和Prune Nourry的藝術品作點綴。餐飲方面，一共有5間特色餐廳，包括主營精緻法餐的Le 1947、日式料理餐廳Mizumi、意大利餐廳Vivamento、供應環球美食的Le White，以及炮製開胃小食和酒類飲品的海灘俱樂部Sula。另一焦點是與奢華美妝品牌合作的水療中心，內設8間獨立理療室和1間土耳其浴室，從深層按摩、芳香療法及臉部保養等均一應俱全。酒店另有25米長的戶外泳池、設備完善的健身房，並提供遊船觀光和漫步熱帶雨林等多種體驗，每晚房價US$1,945起（約HK$15,171）。

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南非：10萬公頃 空中遊獵

位列15大第4名，是選址南非林波波省（Limpopo）索特潘斯山脈上的生態酒店Few & Far Luvhondo。佔地達100,000公頃的酒店由美國豪華露營品牌Under Canvas創辦人所開設，毗鄰為聯合國教科文組織認可的Vhembe生物圈保護區，共有6間弧形懸崖套房，每間套房面積逾1,200平方英尺，可容納2至4人，均配備私人小型泳池、露天浴池和寬敞露台，內裝則結合當地岩層和動植物的紋理圖案為設計，並添置了多件當地紡織品、陶瓷品和工匠親手製作的木造家具。酒店現時提供徒步導覽、山地單車及狩獵活動等，讓住客以不同方式探索熱帶森林。稍後酒店更有全球首創的太陽能纜車遊獵Solfari，沿着8公里長的軌道滑翔探索。將整個保護區盡收眼底，同時減少對野生動物的干擾。此外，酒店餐廳秉承可持續發展理念，以自家農場和當地時令食材炮製傳統南非菜餚，並呈獻多款用餐體驗，例如星空下的叢林晚餐、戶外傳統燒烤等。還有水療中心提供多項身體護理服務，帶來全方位的休閒體驗。每晚房價US$2,600起（約HK$20,280）。

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盧旺達：觀猩探秘 原野奇景

位於盧旺達西北部、橫跨160平方公里熱帶雨林及竹林的盧旺達火山國家公園，是極罕見的山地大猩猩棲息地，外地遊客若獲得費用為US$1,500（約HK$11,700）的通行證，可在持證導遊帶領下進行相關遊獵，吸引不少旅客慕名前往一睹其風采，也令該國家公園邊緣有不少高級住宿設施進駐。其中專門經營遊獵的營運商Wilderness，於2017年在此開設了Bisate旅館，於上年再下一城推出更豪華、僅設6幢別墅的Bisate Reserve，並成為壓軸的第15大位置。 別墅由著名建築師Nicholas Plewman和及室內設計師Caline Williams-Wynn打造，每間面積為212平方米，最多可容納8人入住，以當地皇室的茅屋宮殿為靈感，採用再生塑膠製成的茅草作外觀裝飾，配搭天然火山岩、竹和木材建成。內裝以多個陶瓷、編織藤木工藝品，及當地藝術家Rigobert Uwiduhaye的作品擺設，附設熱水浴缸、兩個壁爐和私人露台。酒店餐廳以永續食材為理念，利用當地食材融合法國烹飪技巧，炮製傳統東非風味料理。另設休息室Kwanda提供按摩和輕食等服務。每人每晚房價US$3,360起（約HK$26,208）。