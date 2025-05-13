姜濤未來伴侶特徵大公開　Anson Lo官方認證最有錢

男團MIRROR「妹豬組」呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo）在韓國拍攝的節目《呂濤米Lo Seoul》昨晚（12日）播出的一集，講到姜濤、Jeremy和Anson Lo拜訪《Running Man》御用算命師朴成俊師傅算命和預測今年的運勢。

Jeremy被師傅指才華洋溢，但需要學習控制自身過大的欲望，愛情方面則指Jeremy會十分愛錫伴侶。師傅指他的八字和《Running Man》成員金鐘國最合拍，其運勢亦適宜海外發展，師傅指他35至37歲期間機會最高遇到真正姻緣。

姜濤則被師傅指出生帶有黑鼠氣運，性格善良體貼和着重禮儀，在異性之中人氣都不錯，師傅建議尋找一個可以像朋友般相處的對象，成員馬上興奮起哄。花姐立即追問姜濤未來對象會有甚麼特徵，師傅指會是善解人意、可愛、愛撒嬌和理財能力比他好的類型，姜濤聞言只懂得害羞傻笑。至於事業運方面，師傅指姜濤雖然可以賺大錢，但會伴隨相對較大的壓力，建議他有空就去行山，又可以紓緩壓力又可以提高遇見另一半的機會。

生肖屬豬的Anson Lo被指天生帶有金豬氣運，與韓國人氣女團aespa成員Karina氣運相同。師傅指Anson Lo在房地產投資方面會有可觀的回報，成員們都笑言他是官方認證最有錢的成員。人生的幸運顏色方面，則是與Fans應援色一樣都是粉紅色，本來已十分喜歡粉紅色的Anson Lo笑言以後要多買粉紅色的內褲。