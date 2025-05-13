17歲結他新星Dale進軍幕前　做獨立音樂人望衝出香港

17歲女結他手Dale早前為謝霆鋒啟德演唱會伴奏，淡定表現引起網民關注，成功上位。Dale最近更為快餐店擔任女主角拍廣告，無獨有偶，當年17歲的霆鋒同樣為該快餐店首次拍廣告，兩人認真有緣，她說：「霆鋒的廣告於97年播出時，我尚未出生，所以最近專誠翻看這個廣告，覺得拍攝手法相當有趣。廣告中看到17歲的霆鋒，跟我今時今日接觸到的霆鋒不盡相同，但廣告中捕捉到不少霆鋒的獨有表情，很有趣！」

Dale在啟德主場館面對數萬名觀眾仍揮灑自如，首次拍廣告也未見過分緊張，直言是有趣的經驗，不但奉旨狂食，仲學會正宗的揸筷子方法。拍攝期間Dale的表情多多、生鬼有趣，令現場工作人員也笑言有「回春」的感覺，她說：「跟霆鋒合作了4場演唱會，在他身上學到如何在舞台上自娛自樂，但同時又能夠跟觀眾互動，以及帶動氣氛。雖然我們私下不算多交流，但音樂卻連繫着我們，最難忘是合作彈奏《今天你生日》時，我們會對望，以及一起隨着節奏搖滾，那一刻我們就真的連結起來！」

Dale透露其實早於參加霆鋒演唱會前，已下定決心要轉向幕前發展，現在多了網友關注及認可，恍如一種推動力，鼓勵自己努力實行這個計劃，會以全新身份繼續在娛樂圈發展，並不只是結他手，而是以獨立音樂人身份發展，之前已自學了編曲，也創作了一些作品，只是一直未有勇氣推出，早已計劃好在完成霆鋒演唱會後付諸實行，期望可在將來表演給大家看。

想法獨特的Dale最希望可以通過音樂演繹出快活的生活態度，她說：「因為彈結他真的令我快活，我喜歡彈結他不是因為可以獲取名利，而是由心而發熱愛彈結他，享受彈結他時的自在感覺，只需專注讓手指頭在弦線上飛舞，不需要想太多，這是其他樂器無法賦予我的滿足感，所以希望透過音樂跟大家分享我的內心世界」。講到發展大計，她直言最想跟不同的音樂人合作，擦出不同的火花，終極目標是跟國際性的音樂人合作，令香港音樂不再局限於本地，可以面向世界。