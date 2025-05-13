193生意全部賺錢　揚言一蝕本即斬纜

ERROR成員郭嘉駿（193）、女團VIVA、藝人胡子彤和星二代鄧瓊芝今日出席中環活動，近日ERROR的阿Dee有份經營的餐廳結業，193就指自己藝人只是副業，生意才是正職，本身經營多項生意包括Cafe、串燒店、中醫和時裝品牌，豪言全部賺錢，如果蝕錢或賺得少會即時斬纜結業：「其實飲食業好難做，經營環境差咗，港人北上消費，周六日好少生意，依家租金6位數，我要賣幾多杯咖啡先交到租？餐廳冇蝕錢，如果一蝕本我就執咗佢，賺得唔多都會執。」他覺得一個人時間有限，如果生意賺不到錢，會轉移做好藝人本分，無謂放太多時間在不賺錢的生意上，自認冇蝕錢好叻，呼籲業主能夠減租共渡難關。

193又半開玩笑表示自己最大目標是做電視台老闆，但只捧自己，講笑說：「我要做娛樂大亨，簽晒所有兄弟然後雪藏佢哋，只捧自己。」又指與MIRROR同期出道，自己冇加簽過，所以合約期跟MIRROR 3年差不多，但未有透露實際年期。問到想做娛樂大亨意味不續約？他說：「我自己做老闆，都仲可以係電視台員工，雙重身份，歡迎大家想簽我打後10年後嘅約。」但自認情緒化，可能今日想簽50年，聽日可能想離開。

同場的VIVA透露月尾會在連銷快餐店搞粉絲見面會，是VIVA首個粉絲見面會，心情複雜：「第一次可以同粉絲坐低傾偈，心情好興奮、擔心、期待又緊張，擔心唔知有幾多人嚟。」VALC表示7歲時在該快餐店開過生日會，不過印象已經好模糊，希望今次見面會可以同粉絲互動，請大家一同投票選出粉絲團名字。她們又透露將推出第4首歌，今次是慢歌，講述4個人出道一周年的故事，透露導演亦是藝人。問她㥃目標想開演唱會？她們表示要加緊出歌進度才可考慮，又透露繼慢歌後又籌備下一首快歌。