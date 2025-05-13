監製周永基拒與太太蔣家旻合作　自爆有造人大計

由監製周永基（Owen）炮製的HOY TV旅遊節目《一個人鐵道行3》、《港式流行2》今晚（13日）在灣仔舉行慶功兼煞科宴慰勞工作團隊，3位主持蘇韻姿（Andrea）、阮偉倫和洪韻騏都有出席。Andrea表示《港式流行2》由原本15集添食到20集，今日正式煞科，表示今晚會捉緊機會向監製要求再添食，希望下次衝出香港拍攝東南亞版，阮偉倫想去越南和印度，因為未去過。問衝出香港會否挑戰泳裝上陣？Andrea笑言水着會推給偉倫，偉倫表示在《一個人鐵道行》節目中穿過女裝，觀眾睇得開心不介意易服，Andrea表示：「喺香港冇機會着水着，如果出埠有機會可以試吓潛水衣，行潛水衣風格，（Sell唔Sell到監製？）監製可能唔想睇我着泳衣。」Andrea透露在節目中介紹美食都是真食，所以吃肥了少許：「試過一日食7餐，條腰粗咗啲啲，之前太瘦所以都OK嘅，食到飯氣攻心。」她䑁得節目寓工作於娛樂，也搜尋了很多美食店，在加拿大的媽咪10月來港便可帶她四處品嘗美食。

Owen去年與蔣家旻結婚，婚後2人甜蜜蜜經常去旅行，Owen本身喜歡旅行，現在差不多每個月去一趟日本，自認吃胖了不少，問到太太都吃肥了？他說：「一個月就去一次日本狂食，我都食到咁，佢都冇辦法啦！太太肥喺個肚，我就全身肥。（惹人誤會太太有喜？）冇嘅。」他直言有生育計劃，但並不着急，抱順其自然心態。經常台灣和香港兩邊走的他，早前便邀請了10位台灣啦啦隊女神來港，工作上經常接觸靚女，太太都是圈中人不會呷醋：「以前舊公司同佢一齊做嘢咁多年，大家會明白，依家唔同公司，不會合作，不過我都唔想同佢做嘢，怕兩公婆會拗交。」