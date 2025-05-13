成毅新劇女星捲辱華風波　揼2千萬換臉救亡

由內地小生成毅、女神娜扎及張智霖參演的內地古裝劇《赴山海》，早前傳出即將上架的消息，有關方面亦早已釋出拍攝花絮及劇照宣傳造勢，可謂未播先熱，然而近日劇中第二女主角、新加坡籍女星李凱馨卻爆出辱華負評，事緣有位自稱是李凱馨的前助理，近日於網上上載了一段錄音檔，裏面疑似是李凱馨口出狂言：「中國人大部分是傻逼」，隨即引發輿論，不少網友因此留言要求封殺她。

見事情愈鬧愈大，李凱馨為「滅火」於網上指自己一直都很熱愛中國，沒有第一時間澄清只是在梳理事實而已，其工作室則發出聲明質疑錄音檔的真實性。劇組則深怕《赴》劇受牽連選擇「斬腳趾」，連夜將李凱馨「除名」，但似乎暫時無補於事，內地一眾官媒已集體刪除《赴》劇的宣傳文案和海報。

據悉，《赴》劇製作費達3億元人民幣（約3.2億港元），如今有指劇組恐要再多花2,000萬元人民幣（約2,141萬港元）透過AI換臉，刪除李凱馨所有演出才能解決問題，由於花費需時，有網友預計劇集短期內難以推出。張智霖昨午接受記者電話訪問時亦不欲多言：「我唔知道呢件事，呢啲都係等佢哋製作公司處理啦。」