F奶小珍奶被爆曾「偷食男同事」　被正宮求償200萬

台灣啦啦隊「小龍女」近日醜聞不斷，繼成員昆娜（Queena）及霖霖被接連踢爆對婚姻不忠及介入他人婚姻後，有着F Cup傲人上圍的小珍奶，日前亦被爆出曾在科技業擔任管理師職務時，偷吃已婚男同事，據判決書所指被正宮提告求償200萬新台幣（約51萬港元）。

據2023年的判決書所指，本名姓鄭的她於2020年仍任職科技業管理師，與已婚周姓男同事不倫戀長達2年。周妻2020年10月間，突然收到和丈夫同名同姓的臉書帳號主動傳來丈夫與鄭女親暱出遊照，上頭還加註「宜蘭基隆二日遊幸福」、「三周年」、「還是愛你」等字句。正宮向剛慶祝結婚4周年的丈夫求證，周男招認平常鄭女會喊他「寶寶」、「老公」等語，正宮心碎提告向鄭女求償精神慰撫200萬元。

而鄭女到案後否認，聲稱周男主動追求，她沒答應，後來得知周男已婚，更與對方保持距離，僅維持必要業務聯繫。鄭女聲稱，和周男對話稱呼「寶寶」只是網絡流行語，至於問周男「老公要陪我騎腳踏車嗎」則是誤傳，因她當時已有穩定交往對象，不過法官勘驗周男與鄭女的對話錄音顯示，周男解釋自己從沒向外人說過姦情，但妻子收到的照片，仍令鄭女氣炸：「你不會打死不承認喔」、「隨便掰一個人就好，把我這個人名講出來做甚麼」，周男吐槽：「為甚麼要這樣子搞我？你自己說你拿得起放得下！」

士林地院認定鄭女用各種「天馬行空、荒誕不經」藉口推諉狡辯，持續造成正宮二度傷害，判她須賠20萬元。鄭女後來撤回上訴。