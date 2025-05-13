木村夢叶　童顏E奶妹

童顏加大波，係好多男人嘅「死穴」，呢種女仔喺情場出現，往往收兵收到手軟，若然進軍寫真界，更加會吸引到網民、粉絲不斷課金，而今日同大家見面嘅木村夢叶，正正係新一代童顏大波女優嘅表表者！

青春玉女

日本寫真界以市場觸覺敏銳見稱，既然童顏大波妹咁受歡迎，自然落力發掘，被稱為「童顏巨乳掌門人」嘅篠崎愛，算係早幾年嘅代表人物，仲紅到走去做歌手！近年又以出身於地下樂團「仮面女子」嘅寫真界小天后天木純最受注目。至於現年19歲嘅木村夢叶，雖然心口兩團肉比兩位前輩略為遜色，但因為身高只有4呎10吋，體形又小巧，成個初中生咁款，令一對脹卜卜嘅E奶變得零舍吸睛，襯埋白滑鮮嫩嘅陶瓷美肌，簡直冇得彈！再加上阿妹係典型青春玉女，一張稚氣未消嘅俏臉，可謂人見人愛，難怪被業界寄予厚望！

重新出發

出身於日本北海道嘅夢叶，喺上年年尾開始受觀眾注意，原因係參加咗Cosplayer界天后Enako舉辦嘅大型攝影活動「Muse攝影會」，憑住稚嫩嘅外表、嬌小嘅體形、豐滿嘅上圍，令唔少與會者感到大為驚艷，因而獲雜誌社邀請拍寫真，仲被譽為童顏巨乳系嘅天后候選人！其實夢叶之前曾以美少女組合「灰姑娘」成員身份，喺演藝界活躍過一段日子，只係呢個組合嘅人氣唔高，所以冇乜嘢人對夢叶有印象。自從阿妹從組合畢業，決定重新出發，仲話會以人氣寫真女優田中美久為奮鬥目標，希望拍多啲精彩寫真，令更多人鍾意自己。

同好多寫真女優一樣，木村夢叶除咗會通過社交網分享自己嘅最新動向，仲不時向網民派福利，雖然性感程度點到即止，但依然令人睇得好開心！

Profile

年齡：19歲

身高：4呎10吋

三圍：34E-23-33