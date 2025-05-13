黃宗澤啜乒乓波肉緊錫蔡潔　馬國明做掌上壓邊唱歌冇難度

藝人黃宗澤（Bosco）、馬國明、羅子溢、蔡潔、吳啟華、梁競徽等，近日在珠海為劇集《執法者們》上綜藝節目宣傳，馬國明的「天然呆」原來紅到內地，節目中被問到最喜歡演甚麼角色，他說:「我最鍾意做死屍，因為唔使記對白，又唔使換戲服！」笑爆全場。

馬國明之後聯同Bosco、羅子溢及節目主持吳卓羲，一齊跳唱郭富城的《動起來》，Bosco與吳卓羲跳舞當然沒有難度，更跳得十分興奮，馬國明亦不輸蝕，跳得有板有眼，還模仿郭富城的舞步，以單腳站起來作為完結甫士，令觀眾十分驚喜，起哄狂拍掌歡呼。

Bosco與吳卓羲在啜乒乓波環節中「兄弟」重聚，玩得十分投入，默契十足，Bosco隨後再跟劇中老婆蔡潔玩啜乒乓波，為幫助斯斯文文的蔡潔，手口並用，更肉緊到錫了蔡潔。梁競徽則與內地「短劇一哥」孫樾玩到嘴對嘴，啜埋一齊，搞笑非常。

之後男演員被考驗體力，邊做運動邊唱歌，Bosco表現輕鬆，引體上升時還可以雙腳轉左轉右，唱歌完全沒有喘氣。羅子溢則索性除去外套，以背心上陣，大騷肌肉，令在場女士尖叫不斷，馬國明做掌上壓兼唱歌，同樣難不到他。