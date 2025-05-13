吳若希做完內地巡唱　轉戰澳門開Show

無綫旗下唱片公司「愛爆音樂」一姐吳若希（Jinny）主唱過無數劇集歌，其中《越難越愛》唱到街知巷聞，令她獲封「洗腦天后」，亦因此有機會首踏麥花臣場館舉行處女個唱。她近年進軍內地開騷，不過入行15年來依然是「紅館止步」，早前則宣布本月底首踏澳門舞台。

她自言沒有「紅館夢」，受訪時指任何地方都是舞台，而且內地及澳門都有不少好場地：「我唔係好識申請紅館檔期嘅事，今次喺澳門開騷就容易啲，只要申請到批文就得，同埋內地、香港嘅歌迷去睇騷都方便。（喺老公出生地開騷，係咪特別有親切感？）都會嘅，我會帶埋仔女同老爺、奶奶見面。」問到演唱會綵排進度？她透露一切密鑼緊鼓進行中，而排舞時發現自己有手腳不協調問題，但有信心可以克服，屆時定可呈現全新的吳若希讓觀眾認識。

Jinny在演藝圈工作15年，覺得是時候蛻變，演唱會名為《Gossip of Me》是想表達自己已練到百毒不侵：「有時大家留意我，可能係啲八卦新聞，對我嘅討論同事實嘅真相會有段大距離，不過我唔Care，因為我個性好隨意。」而開演唱會前，她爭取賺外快的機會，穿上露肩晚裝接商演，視為個唱前夕的熱身。