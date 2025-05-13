辦公室OL係唔少男士嘅性幻想對象，尤其係見到套裝裙下嘅美股扭吓擰吓，好易忍唔住伸出鹹豬手，難怪四仔片廠咁鍾意搵脫星扮演人OL，滿足大家嘅幻想！

會議室偷食

朋友妻不可窺，但男同事女友又點睇？由Innocent High推出嘅新作《Cheating Bubble Butt Girlfriends #8》，以辦公室偷情故事為主題，搵嚟Gina Valentina、Serena Santos、Lulu Ninfo同Sara Diamante呢4位索女飾演好色OL，故事講述性格放蕩嘅佢哋，同男友喺同一間公司工作，因美股實在太誘人，引嚟其他男同事猛烈追求，於是成日以加班為名，跟唔同男同事喺會議室曳曳。問題係紙又點可能包得住火，呢班OL嘅偷食行為最終畀男友發現，究竟成件事點收科？

懲罰男波士

男人曳曳最爽一刻，莫過於發射升空嗰幾秒，但有一班變態OL竟然唔畀男伴發射，究竟搞邊科？由Adult Time出品嘅《Try Not To Cum》，講述好色男波士係一名「股迷」，所聘用嘅女下屬好似Vanna Bardot、Emma Hix、Jasmine Jae同Rocky Emerson，都係樣靚股又正嘅OL。面對男波士無日無之嘅鹹豬手，呢班OL決定趁公司搞派時嗰陣玩報復，挾咗對方到酒店曳曳。男波士以為今鋪可以盡享一王四后嘅快活體驗，估唔到成班女下屬用盡各種手段，令自己冇得發射！呢種到喉唔到肺嘅感覺，確係幾難受！

美色博上位

OL為咗上位，不惜出賣色相，呢啲橋段喺影視作品成日見，拍成四仔，畫面就更露骨！由Sinful XXX炮製嘅《Kiss Don't Tell》，搵嚟擅長拍攝劇情類四仔嘅Roma Amor執導，故事講述Sakura Hell、Selva Lapiedra同Tiffany Tatum呢3位靚股OL，睇穿男波士係一名「股迷」，頻頻喺對方面前出「股惑」，最終成功色誘對方去開房，問題係一夕風流後，呢班OL能否如願上位？

碟評

後生仔通常鍾意睇波，但玩過推車仔，就會明白靚股嘅吸引力！今次推介嘅3套四仔，就畀大家見識一下何謂優質股，其中《Kiss Don't Tell》以製作高質取勝，《Try Not To Cum》則好在劇情特別，但筆者最鍾意《Cheating Bubble Butt Girlfriends #8》，事關4位靚股OL實在太正！