譚嘉儀誓攻紅館　谷婭溦設時限圓夢

無綫劇集主題曲捧紅不少歌手，作為新一代「劇集歌后」的譚嘉儀與谷婭溦深明歌手路難行，咬緊牙關不斷向上爬。譚嘉儀離巢無綫後以獨立歌手身份繼續闖樂壇，主動敲門搵工幫補做歌支出；谷婭溦近日則踩入劇界，目的只為增加知名度吸納歌迷。她們不約而同有個「紅館夢」，期望達成做歌手的終極心願。

歌手吳若希與菊梓喬憑着唱劇集洗腦歌火速走紅，隨着她們退下來，緊接上位的有譚嘉儀，代表作《Can You Hear》與《原來有愛》讓她在樂壇頒獎禮收穫多個獎項，登上做歌手的高峰期，但今年初她突然宣布離巢效力14年的無綫，改以獨立歌手身份闖樂壇，令人意外。

譚嘉儀指當初做決定時並不容易：「公司好好，但我覺得係時候突破自己，試吓新方向，所以決定唔續約。」她不覺得未獲公司重用：「想跳出自己框框係主因，並唔係公司待遇或其他因素。（有冇覺得近年工作原地踏步？）如果係咁，自己要負好大責任，希望獨立之後，可以推出更多作品。」

期望與林家謙合作

談到以獨立歌手身份出歌，她承認做歌成本高，不諱言有經濟壓力：「我要節省開支，依家靠商演做歌。其實有啲歌已經做咗，計劃今年點鋪排。（需唔需要做其他工作補貼？）我好堅持做同音樂有關嘅工作，會盡量去敲門，主動搵機會，例如問吓朋友嘅公司周年晚會需唔需要人去唱歌。（有冇諗過教唱歌？）以前有朋友問過我，我都可以去做。」現時是自由身，問到想跟哪位歌手合作？她說：「我一直好欣賞林家謙，佢有獨特嘅個人風格，希望有生之年可以同佢合作，或者可以唱到佢寫嘅歌，咁就圓夢。」並笑言另一個有生之年的目標是在紅館開騷。

另一邊廂的谷婭溦跟譚嘉儀一樣，參加選秀節目《超級巨聲》入行，並憑劇集歌《安份守己》打響名堂，首本名曲《哭牆》更曾打入「最受歡迎電視歌曲」最後3強。不經不覺，她由內地來港發展已踏入第10個年頭，回顧過程嘗盡甜酸苦辣。她花了3年時間創作人性四部曲「真、假、善、惡」，今次共推出兩首作品，分別是《人之初》和《性本善》。她透露錄製時腦海閃現一些畫面，猶如回顧人生的電影片段一樣，感觸得邊錄邊哭，她說：「咁寶貴嘅10年就過咗，有起有落，有不甘，最終未搵到屬於自己嘅味道，仲有好多嘢要做又未做，但唔知想做乜，有少少迷惘期。」

拍劇吸納聽眾

谷婭溦近日更參演劇集《新聞女王2》，與李施嬅和黃宗澤做對手戲。原來接拍原因，也全是為音樂，她說：「監製搵我係因為覺得角色似我，追求夢想不計名利、冇心計，係一個好簡單嘅人。拍劇幫到唱歌我就會做，做所有嘢都係為咗音樂夢想，因為觀眾認識我就會聽我嘅歌，因為我個樣唔清晰，好多人未必知我係邊個。」她坦言有個「紅館夢」，並為自己設下時限：「45歲差唔多，如果仲未做到就算，我覺得開紅館騷係歌手象徵。」

譚嘉儀場地：PAW by PAW