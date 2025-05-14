【是日通勝】

農曆四月十七

乙巳年 辛巳月 癸未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：祭祀、結網、置產

忌：詞訟、開市、移徙

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、35、45

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：享天時地利人和，感情生活有望打破悶局。

金牛座：愛情上遭遇挫折，不知所措，是時候反省。

雙子座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

巨蟹座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

獅子座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

處女座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

天秤座：單身者有條件吸引桃花，宜好好裝扮一番。

天蠍座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

人馬座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

山羊座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

水瓶座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

雙魚座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 財運佳

（跌）牛 狀態差

鼠：人緣運欠佳，易成為別人的嘲笑對象。

牛：是日沖煞，工作運下跌，做事要專心。

虎：事業運稍遜，轉工要三思，勿輕舉妄動。

兔：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

龍：受閒言閒語騷擾，感情關係受到考驗。

蛇：懂得找方法激勵自己，事業漸入佳境。

馬：有伴侶者要檢點言行，花心會有麻煩。

羊：工作進度有點阻滯，保持耐性很重要。

猴：財運好轉，之前的付出終迎來收成期。

雞：投資運不錯，瞄準中長遠項目易獲利。

狗：與人為善，不斤斤計較，可改善人緣。

豬：對感情問題拿不定主意，誤己又誤人。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

15至18歲額相

相學中不同部位各有流年歲數代表，額主15至30歲的少年運。若少年運佳，額頭多為高闊飽滿、形狀似滿月，顏色鮮明紅潤；不過若要少年時期便大放異彩，同時也要配合眼睛的神采。

‧15歲 火星

火星位於髮腳以下。以飽滿、圓潤、無痣、無缺陷或疤痕為佳，額尖窄者，多貧乏。

以髮腳齊為佳，若有俗稱「美人尖」的髮腳，或髮腳低，火星位置被蓋，表示學業受阻，甚至要停學投身社會。

‧16歲 天中

天中在額正中的第二個部位，在火星之下，天庭之上。

平滿者多貴氣，早得官位。若有骨突起，智慧過人。若有缺陷，多貧賤，父母及學業運不佳。氣色方面，明潤者生活無憂，青暗者生活困難，多要從事兼職。

此部位若有痣，多不孝順，安於現狀。

‧17~18歲 日角/月角

日角位於天庭左邊，代表父親；月角位於天庭右邊，代表母親。（17歲的流年部位，男性看日角，女性看月角，18歲則相反。）

日月角飽滿且稍為突出，即父母身體健康；高聳明潤，父母長壽；若有紋或痣，則與父母無緣，若低陷，則父母早亡。不過，還要配合耳、眉、眼睛及鼻等一併觀察。