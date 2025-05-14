伍富橋堅守Sing夢　老婆瞓身支持

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）參加《超級巨聲4》踏足娛樂圈，今年是入行10周年，最近改合約不做無綫親生仔。其實他在無綫有很多拍劇機會，入行不久就接拍《救妻同學會》做男二，在《法言人》演自閉症患者亦令人印象深刻，不過他直言最喜歡還是唱歌：「今年會自資出兩首歌，歌曲同MV製作自己決定，自由度大啲。好想試吓唱慘情歌，結婚後咁幸福，唱情歌大家未必鍾意。」他透露每首歌的製作費預計達六位數，而他早前翻唱《你是我的薔薇》試水溫已落重本，遠赴英國及芬蘭拍攝MV，並由富貴老婆Shirley擔任女主角。他們冒着零下30度的嚴寒氣溫瞓雪地狂咀，認真搏到盡！

Alvin自認粉絲不多，仍然堅持歌手夢純粹因為喜歡，他認為很多人為生活而放棄理想，能夠做自己喜歡的事實在不易：「所以好多謝太太無私支持，如果唔係結咗婚個人定咗，今年可能已經轉咗行做教練搵食。」

Shirley家境富裕，家族經營麻雀館，問到是否太太經濟支持他追夢？Alvin說：「一家人兩公婆，冇話邊個係經濟支柱，我哋都有事業，錢銀不分你我，大家都養到自己。好多人話我唔使做都得啦，做男人聽到梗係介意，把口喺人哋度，公眾人物就要接受批評，但批評我可以，唔好批評太太，佢唔應該畀人批評，太太根本唔差。」