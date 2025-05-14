琦溫斯莉被傳痛狠慧絲溫達絲般　慧絲咁樣解釋

奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）出名人緣好，深受荷里活圈中人愛戴。不過幾年前外界一度傳出一位英國女星因不滿被慧絲在英國頒獎禮上的批評，自此之後決定不再與她交談。當時曾有指那位英國女星正是琦溫斯莉（Kate Winslet）！

究竟兩大女星不和的傳聞來龍去脈是怎樣？事緣2007年11月，慧絲於「英國影視文化藝術學院」（BAFTA）舉辦的《英國人獎》，她於台上發表言論時提及琦溫斯莉拍攝2001年的《愛莉思的情書》（Iris）「無畏」，她說：「當我睇佢演出，佢除晒啲衫然後跳入去個湖度，我當時就諗：『嘩，我打賭嗰條湖真係好凍。』之後我就諗：『嘩，呢個演員真係唔會驚。』」慧絲之後向觀眾表示沒有有關她們之間的事情可分享，因為她們一起的遭遇「太淫蕩、太俗氣、太醉酒」。而自此之後，琦即與慧絲「冇friend做」！

多年後的今日，慧絲於社交網限時動態突然回應事件並作出否認：「各位老友。。。剛同我深愛嘅多年朋友琦傾談過。我哋提及（不和事）都一同笑單嘢愚蠢。請大家唔好信互聯網嘅嘢。我哋係好朋友，從未試過交惡。」