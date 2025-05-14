黃碧蓮分享男友懸崖邊求婚過程　又驚又浪慢

藝人黃碧蓮（Linna）今年3月宣布離開無綫，結束由參加《2014香港小姐競選》開始，到加入無綫的10年的TVB生涯，但剛宣布離巢不久的她，近日突然傳來好喜訊，與男友到西班牙旅行時，在懸崖邊答應男友驚喜求婚，成為準人妻。

黃碧蓮接受訪問透露與做生意的圈外男友拍拖已經兩年半，對方同樣來自加拿大，講到今次着得靚靚在懸崖邊被求婚片，事前是否已發現男友進行求婚大作戰﹖她說：「我直係唔知嘅，因為之後會去另一個長旅行，估佢下一次旅行就可能會求婚。喺西班牙好輕鬆咁玩咗幾日，有日佢就話訂咗間靚餐廳，叫我着得靚啲去食飯，所以先着咗裙同高踭鞋。初時冇為意，但架車愈揸愈遠市中心，仲開始上山，仲問佢係咪上山頂食飯呀，心諗山頂景色好靚喎，但去到山頂發覺乜都冇嘅，佢就叫我跟住佢行，因為山路好崎嶇，仲叫我換返平底鞋，行行吓叫我睇吓地下有玫瑰花喎瓣嘅，我嗰陣就知道喇，再行過咗一段好難行嘅山路，就見到有花、有蠟燭，佢就開始向我求婚，因為又喺懸崖邊又緊張，所以都有啲震，佢就攬實我叫唔使驚，又驚又浪漫，但好奇佢怪幫我撥頭髮，之後先發原來有人幫我哋影相、拍片、仲航拍埋，然後我就爆笑，因為一直都以為只係得我哋兩個人。」

將成為人妻的黃碧蓮表示會繼續在港發展，離巢後除了會繼續為活動、晚宴擔任司儀外，也會努力發展KOL網上事業，直言由選美開始，隻身來港發展轉眼10年，最幸運是遇上男友，感激他一直在身邊的鼓勵和支持她追尋夢想。