康城電影節︱羅拔迪尼路獲終身成就獎　舊拍檔里奧仔頒獎

法國女導演Amélie Bonnin首次執導的電影《Leave One Day》擔任《第78屆康城電影節》開幕電影，有份參演的美國女星Julia Garner與美國導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）等到場，後者帶同妻子Daniella於紅地氈晒恩愛。擔任評審團主席的法國女星茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）連同美國女星荷爾芭莉（Halle Berry）與韓國導演洪尚秀等評審團成員齊齊出席。評審團入場時，十多名電影節工作人員舉牌示威抗議薪酬待遇欠佳，但幾乎立即被駐場警察制止。

美國男星羅拔迪尼路（Robert De Niro）獲頒「終身成就獎榮譽金棕櫚」，女友Tiffany Chen與女兒Helen一起現身支持。曾與羅拔合作的美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）擔任頒獎嘉賓，兩人於台上見面時親熱擁抱。羅拔致詞時貫徹其政治立場，向美國總統特朗普（Donald Trump）開火：「喺我國家，我哋依家為曾經視為理所當然嘅民主，戰鬥到水深火熱。呢樣係影響我哋呢度所有人，因為藝術係民主嘅。藝術係包容，將人連結一齊。藝術擁抱多元性，所以藝術係一種威脅，所以我哋對獨裁者同法西斯係一種威脅。美國對藝術無知嘅總統委任自己做文化機構嘅領導。佢刪減對藝術、人文同教育嘅資助同支援。依家佢又宣布美國以外製作嘅電影要加100%關稅。諗真一吓……你唔可以為創意定價，但實際上你可以加關稅畀佢。呢個唔止係美國嘅問題，係全球問題。我哋全部人唔可以就咁坐喺度旁觀。我哋要行動，要即刻行動，唔係用暴力，但用巨大熱誠同堅定意志。所有關心自由嘅人係時候組織起嚟，去示威。當有選舉時，當然要去投票。今晚同未來11日我哋會展示我哋力量同投入，去喺呢個光輝電影節歌頌藝術。」