首創中古手袋一蚊拍賣場！日籍鑑定士將名牌尋寶文化帶入香港

【特約報道】香港是名牌手袋的集中地，但二手精品市場卻未如日本一樣發逹，盡管大家開始注重環保，但不少人仍然抗拒二手精品。於香港成立近15年的Eco Ring Hong Kong將日本的二手精品拍賣市場及收購技術帶來香港，社長兼首席鑑定士江頭浩一希望能推廣日本的中古名牌文化之餘，亦希望解答香港人對二手精品的疑惑。

【引入「全品牌收購」方式 解決本地收購市場種類狹窄問題】

我們主打收購「任何品牌、種類、狀態」的名牌精品。香港人非常緊貼潮流，無奈香港地少人多，再加上放售方法受市場限制，可說是相當煩惱。因此我們決定善用日本發展成熟的收購經驗，並引進日本的鑑定技術，提供一站式收購服務，助港人解決空間不足的問題。

當初 Eco Ring 闖入香港市場之際，發現本地名牌市場非常集中於頂級品牌及一手全新物品，忽視了中價品牌精品的價值。

與一般的手袋店或中古店不同，不只限於Hermes Chanel LV等牌子，只要是精品品牌都會進行收購，而且不限類型，連小皮具或手錶飾品等都會收購，讓香港的中古名牌市場有更多選擇，可以說是全港收購種類最多的中古店。

【首創一蚊名牌拍賣及名牌快閃Pop-Up】

2015 年，Eco Ring 於香港引入一蚊名牌拍賣。除了直購之外，顧客亦可以用拍賣的方式競投心頭好，如尋寶一樣低價入手中古名牌之餘，同時宣掦日本的中古名牌可持續文化。

日本的中古文化深入民心，當中還有不少人未聽過的網上名牌拍賣會。鑑於日本的名牌拍賣會只有持「古物商許可証」的業界人仕方可參加，因此鮮為人知。

自推出一蚊拍賣後，發現原來中價品牌都深受顧客歡迎，只是外面有販賣的中古手袋店不多。因此我們將此擴展至快閃pop-up，於香港各地不定期設置快閃Pop-Up Store。

【做「臥底」消除二手名牌不信感】

我們的鑑定團隊貫徹日本本社的嚴格標準外，並且緊貼中古市場及偽品的最新資訊，確保客人的物品價值，亦阻止假貨流入市場。

不少人對二手名牌都不太信任，例如是怕假貨或是二手狀態不佳，尤其是近年不斷有「超高仿」「A貨」「原單」等偽品。

Eco Ring 亦會不定期派出專員做「臥底」，深入高仿市場調查，第一時間得悉偽品市場資訊，讓鑑定團隊可以不斷學習進步，防止偽品流入市場。

名牌精品日新月異，即使是同一品牌的同一款手袋，亦會因出產年份的先後而些微細節變化。例如是金工紋理改變、品牌刻印的調整、縫線位的微調等，因此鑑定士必需不斷學習新的知識和技術，才能確保中古精品市場的安全運作。

【國際銷售有助高價收購】

我們之所以能夠高價收購眾多品牌，有賴於我們的國際銷售網絡。除了香港和日本等，我們亦同時銷售到歐美及東南亞。三地市場的喜好各有不同，例如香港和日本都是黑色為主流，歐美市場則是較喜愛光亮奪目的配色，而花俏設計則是相當對東南亞市場的口味。

我們利用此優勢，擴大我們的收購範圍，連一些不太受歡迎或難以轉手的款式我們都能夠提供高價收購，解決顧客無處放售的困難。

【與社企合作 宣掦名牌重用概念】

我們亦與社企合作，將收購所得的古著，捐贈至社企，同時亦取得B-corp認證，提倡「名牌並非遙不可及」的可持續概念。望更多港人接受二手中古文化，減少潮流帶來的浪費。