五月天尾場預告集中火力出新碟　下年可能唔嚟開騷？

台灣天團五月天假啟德主場館舉行4場《#5525 回到那一天》香港站演唱會，昨晚（13日）舉行尾場，大批五迷（歌迷暱稱）一早到達場館外購買紀念品及打卡應援。演唱會開始前，大會請來台灣唱作女歌手魏嘉瑩（小魏）和琳誼擔任暖場嘉賓，為一早入場的五迷暖暖身。約晚上7時，主角五月天正式登場，期待了一年的五迷立即爆出歡呼聲，五月天即送上一曲《OAOA》，全場五迷亦一同站起來兼齊齊大合唱，甫開場已立即High爆。

結他手石頭在台上大晒廣東話，他説：「你好勁呀！我好鍾意你！你鍾唔鍾意我呀？」之後轉用國語笑謂：「今天廣東話就到這裏，今天雖然是最後一天，但我們準備了很多歌曲，要將所有力氣用完。」輪到低音結他手瑪莎晒廣東話說：「香港朋友大家好，我係五月天的Bass手瑪莎。」他自爆很愛吃甜，這幾天在香港亦品嘗了不少甜品：「要減肥了，中年人的悲哀大概就是這樣子。」他透露吃了菠蘿油、蛋撻、杧果爽、銀耳露和杏仁露，隨即又問現場有沒有觀眾有份吃主音阿信請客的牛肉，事緣五月天中的「火鍋控」阿信於11號晚完成演出後，偕友人到著名火鍋店醫肚，更自掏腰包「萬歲」，向全場每枱食客送上每份價值487元的「鮮嫩肥牛肉」，相當豪氣。

團長兼結他手怪獸說：「來到第4場，期待了一年的演唱會，這麼快完，或許跟大家約定明年，今晚要將所有體力用完。」正當鼓手冠佑預備開口說話，台下觀眾已不斷大叫「靚仔」，他笑謂：「只要離開香港就沒有人再這樣叫我們，之前我許願，希望每年來港開演唱會都會加一場，我今天再許願，明年回來希望再加一場，讓我們有更多時間相聚。」

來到每晚點唱環節，五迷們均各出奇謀，紛紛高舉寫有不同字句的自製紙牌，務求被五月天選中點歌，當中包括有：「我媽見五月天比見我爸還多」，可謂絞盡腦汁，不過最搞笑的要算是有女歌迷高舉「冇錢」、「禿頭」及「不舉」紙牌，要求怪獸選出那一個是男人最痛，怪獸即搞笑說：「我不是男人，一點也不痛。」身旁瑪莎更扮女聲說：「我也不是男人。」怪獸隨即問石頭：「你選一個符合你的特徵。」令全場爆笑。5子又感謝歌迷多年來的支持，阿信亦透露之後要準備第10張新專輯：「明年是不是回來，也不一定，如果明年不回來，請大家在原地等我們。」

演唱會尾聲，五天月先後三度Encore，在唱過《任意門》後，現場有歌迷大玩人浪，台上則接連唱出《倔強》和《第一天》。來到最後一次Encore時，當唱過《憨人》後，阿信請場館關燈，五迷則亮起手機燈，形成一片燈海，阿信接着說：「這是五月天在香港最後一夜，我們在香港聽到你們的聲音，如果你問我最喜歡香港的聲音，是你，或許我們之後不在舞台上，但我們的心，被你們留在這裏，我愛你們。」經歷時3個半小時，演唱會於晚上10時半圓滿結束，5子亦返回後台，但歌迷仍不願離場，紛紛站立並不斷大叫Encore接近10分鐘，直至場館廣播節目已完結，一眾歌迷才不捨離場。