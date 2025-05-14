網絡大熱灌膚術　功效神奇可媲美貴價療程？

處於春夏潮濕炎熱的季節，皮膚狀態難免會變得不穩定，網上的護膚方法數之不盡，近期大熱就有「灌膚術」，更聲稱做一次等同於10次補水、7次排毒和5次通經絡，效果可媲美坊間昂貴美容療程，令不少女生躍躍欲試。但同時也有不少人持反對意見，更表示可引來破相的風險！

「灌膚術」是於全臉厚敷大量乳液、面霜和精華等保濕產品，再透過按摩皮膚加強吸收，然後用刮痧手法將毛孔的污垢、油脂拍出來，達到深層清潔和保濕雙重效果，讓皮膚更加水嫩透亮，回復白滑緊緻的少女肌。方法和材料都非常簡單，只需要準備乳液、精華和匙羹或刮痧板，建議選用成分天然、無酒精的保濕性產品為主。洗淨臉部後用熱毛巾敷臉3分鐘，或用熱水蒸臉打開毛孔，然後於全臉拍打化妝水，並將乳液和精華以5：1的比例混合，調配成可使用3次的分量。再將混合液厚敷於臉上及按摩3分鐘，最後用匙羹或刮痧板從下而上刮走混合。重複厚敷步驟3次，最後用清水洗臉或敷上保濕面膜。

有網友實測後表示護膚效果明顯，甚至達到亮白煥膚的功效。但事實上刮出來的有機會只是天然油脂，並非所指的毛孔污垢，若皮膚缺乏油脂保護，分分鐘更令皮膚底層愈來愈乾，對於敏感肌或乾性皮膚的女生而言，用力刮臉有機會造成皮膚角質層受損，加上清潔不當也會引致毛孔堵塞。因此較正確的護膚方法是選用合適溫和的護膚產品，注意日常作息和飲食，適時敷保濕面膜和深層清潔才實際。