美國老牌導演羅拔班頓(Robert Benton)周日(11日)於美國曼哈頓家中離世,享年92歲。

編劇出身的羅拔曾撰寫過多部經典之作,包括《雌雄大盜》(Bonnie and Clyde)與超級英雄賣座片《超人》(Superman)等,後來成為導演後亦拍過不少經典作品《克藍瑪對克藍瑪》(Kramer vs. Kramer)、《我心深處》(Places in the Heart)、《大智若愚》(Nobody's Fool)以及《人性本色》(The Human Stain)等作品。而2007年美國男星摩根費曼(Morgan Freeman)主演的愛情片《濃情知味》(Feast of Love)成為他的遺作。1979年,羅拔憑《克藍瑪對克藍瑪》勇奪奧斯卡最佳導演及原著劇本,其中男女主角德斯汀荷夫曼(Dustin Hoffman)與梅麗史翠普(Meryl Streep)更憑影片而勇奪奧斯卡影帝及女配角寶座。

