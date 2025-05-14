2025年「文化中國 水立方杯」中文歌曲大賽　香港賽區火熱啟動

【營業資訊】全球華人音樂盛事——「2025 文化中國‧水立方杯」中文歌曲大賽香港賽區正式拉開帷幕！本屆大賽以「歡聚水立方，樂伴十五載」為主題，標誌着賽事迎來十五周年里程碑。作為全球華人社區極具影響力的文化盛會，「水立方杯」歷年來已吸引超過6萬名選手參與，不僅成為海內外華人共同期待的音樂盛事，更展現了香港青少年對中華文化的熱愛與認同。回顧上屆賽事，香港賽區首次與澳門聯辦總決賽，選址香港故宮文化博物館賽馬會演講廳，吸引逾 300 位港澳觀眾到場支持，並邀請英皇娛樂知名藝人泳兒、鄧小巧擔任評審，反應熱烈。

今年，香港賽區將延續專業化賽制，面向12至17歲香港居民開放報名，並特邀近期在電視台歌唱比賽節目中擔任評審的英皇娛樂藝人、女高音歌唱家海兒（Hedy）加盟星級評審團，聯同英皇娛樂首席市場及推廣總監陳志昂、藝人管理總監Purple Ho，為參賽者提供專業指導與點評，進一步提升賽事水準。

香港賽區由北京海外聯誼會及香港北京社團總會主辦，賽事分為兩個階段：

選拔賽階段：參賽者需通過線上提交報名資料及參賽視頻，主辦方將進行篩選，並於 5 月 26 日公布晉級名單。

晉級賽階段：6 月 21 日於西九文化區戲曲中心香港友好協進會演講廳舉行，最終角逐香港賽區三甲。

香港賽區三甲選手將獲得以下獎勵：

現金獎勵：冠軍——HK$5,000；亞軍——HK$2,000；季軍——HK$1,000

北京音樂夏令營：三甲選手將獲邀前往北京參加「水立方杯」音樂夏令營，主辦方將安排文化體驗活動及聯歡晚會，讓選手在音樂交流中深入感受中華文化魅力。

而總決賽將於7月12日舉辦，屆時香港賽區三甲選手將與澳門賽區三甲選手在澳門美獅美高梅多功能室，共同角逐總決賽獎項，包括金獎1名、銀獎2名及銅獎3名。勝出者將代表港澳地區，與全球華人音樂精英同台切磋，機會難得！

報名現已開放，截止日期為2025年5月22日。歡迎符合資格的青少年踴躍參與，抓住機會展現自我，以歌聲傳遞對中華文化的熱愛！凡成功報名人士將可獲得HK$500超市禮券，報名詳情請瀏覽官方網站：www.watercubecup.com