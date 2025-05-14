台灣逃兵案︱陳零九、威廉＠棒棒糖共11藝人被捕

台灣藝人王大陸早前傳涉嫌偽造文書逃兵役遭到逮捕，及後佢依規定將只服一年替代役期，並已於3月前往成功嶺替代役訓練中心受21天入伍訓。不過王大陸逃兵案愈演愈烈，根據台灣消息，經執法部門擴大調查閃兵案，發現涉案藝人不只王大陸一位，名單內更包含藝人、歌手、諧星、模特兒，今日（14日）凌晨新北地檢署指揮永和分局持搜索票將人帶回，已有11人到案，包含台灣藝人陳零九、威廉@棒棒糖、大根、陳大天等知名藝人在列。

據指目前遭帶回嘅藝人，包括陳零九、《模范棒棒堂》出身嘅威廉及李銓、陳大天、大根、阿虎、陳信維、小熊等人，且目前仍在執行搜索，預計會有更多藝人被帶回。令人震驚嘅係，已婚而且39歲嘅威廉至今仍未當兵，幕前仍主持兩個節目及一個外景節目，包括《孝廉出發吧》、同男團「Lollipop棒棒堂」合體節目《來吧！哪裡怕》，其體育主播太太卓君澤目前懷有第二胎，預產期為今年6月。

威廉尋日（13日）仍甫出限時動態，指目前人在台東池上大坡池，而後又到綠島，應該係出外景拍攝；威廉經理人則就此事表示：「正在了解中。」陳零九公司則回應：「尊重與配合檢調程序，謝謝媒體各界關心。」目前人正在國外嘅大根則發聲否認：「沒這件事。」

據悉，王大陸係第一波掃蕩名單，第二波則人數眾多，其中包括棒棒堂子團「超克七」嘅李銓及伊林模特兒與舞台劇演員等人。而威廉係其中年紀最大嘅一位。

藝人王大陸2月18日因涉嫌「閃兵」遭到檢方偵辦，查出佢疑似花費百萬搵「閃兵集團」，造假醫療證明以逃過兵役，全案曝光後，王大陸已於3月13日前往成功嶺入伍服役。