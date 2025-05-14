【簡潔生活學】廢料美學

買傢俬前你會考慮「價錢」、「設計」還是「耐用」呢？近年，「環保」與「創意」相結合的傢俬漸漸成為很多人的首選，若進一步善用廢料打造家具，除展現出設計者的心思，更可減少資源浪費，絕對是相得益彰。

以紡織物起家的意大利家具品牌Paola Lenti，以獨家技術開發了100%聚丙烯網布，用以製作戶外傢俬，這種物料耐用而且防水，更可回收。為了善用資源，Paola Lenti去年與日本著名設計公司nendo（近期令人印象深刻的作品是2020國際體壇盛事的聖火台）合作，將邊角料重複利用，推出一套新家具系列「hana-arashi」，為傢俬廢料製造二次生命。

由於聚丙烯的特點是低熔點，因此工匠利用高頻熱壓技術將較大塊的邊角料組合在一起，壓成具有柔軟度及韌性的「基礎面料」，然後再切割相同形狀的較小片塊，再焊接到這個基底上，加強面料的韌度，同時也具有透光度。

這種熱壓技術最特別之處是毋須使用縫紉線、黏合劑等輔助材料，只要調整溫度和加熱時間，便可以令網布的特定部分變硬，再按不同需要將網布捲起，並將邊緣焊接在一起，便會形成各種立體家具。

這套系列除了有椅子、腳櫈還有燈罩及儲物籃等。當不同顏色的布料組合在一起時，產生了一種豐富的美感，讓人想起在風中飛舞的花瓣，也因此以「花瓣」為系列命名。

這種拼合，跟Patchwork服飾很相似，同樣以不同大小的碎布縫紉成一件新作品，做到不浪費之餘，也創造出獨一無二的美感呢！

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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