「聲夢小花」姚焯菲(Chantel)自推出新歌《New Fantasy》後,紛紛邀請多位好友歌手合體宣傳,繼上次與鍾柔美(Yumi)在路上大玩Fantasy路人挑戰被讚有創意後,Chantel最近又有新諗法。昨日Chantel在社交平台甫出影片,原來今次邀請了唱作歌手張天穎(Jaime),驟眼兩人只是普通的合唱,但是卻將原先節奏感強的舞曲改唱成節奏慢的輕快曲風,估不到最後出來的效果竟然有別樣的好聽,Chantel更在帖文寫道:「our little acoustic version of new fantasy(我們小聲版的New Fantasy0」她們演繹的新版本《New Fantasy》獲粉絲大讚:「慢版好好聽」、「Chantel同Jaime兩把聲好夾」,更有粉絲指希望兩人能在音樂上有更多合作。